"ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS sieht nach einem enttäuschenden Sommer keine Alternative zum eingeschlagenen ..."

Die UBS-Aktie reagierte mit Kursgewinnen auf die Nachrichten. Am frĂŒhen Nachmittag lag das Papier an der Börse in ZĂŒrich mit 1,65 Prozent im Plus und war damit Spitzenreiter im Schweizer Leitindex SMI Gewinn im KerngeschĂ€ft sank. Der Überschuss brach sogar um 60 Prozent auf 827 Millionen Franken ein. Zwar hatte die UBS ein Jahr zuvor von besonders hohen Steuereffekten profitiert, doch Analysten hatten in diesem Jahr dennoch mit mehr Gewinn gerechnet.

WÀhrend die Deutsche Bank und das französische Geldhaus BNP Paribas im dritten Quartal von ZuwÀchsen im Anleihehandel profitierten, hatte die UBS schon im Jahr 2012 den Fokus auf die Vermögensverwaltung gesetzt.

Ermotti bekrĂ€ftigte seine Absicht zu weiteren Kostensenkungen. Das Programm sei im Plan. Der Manager war im Jahr 2011 an die Spitze der UBS gerĂŒckt und will die Kosten des Instituts bis zum Jahr 2017 um 2,1 Milliarden Franken senken. "Wir haben eine sehr schwierige Aufgabe vor uns", sagte der Manager dem Sender "Bloomberg TV". Die UBS-Vermögensverwaltung habe sowohl in den USA als auch weltweit harte Sparprogramme hinter sich. Derzeit seien die ersten Erfolge zu sehen.

Allein im dritten Quartal verbuchte die UBS Umbaukosten in Höhe von 444 Millionen Franken, rund anderthalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Auch 2017 dĂŒrften die Belastungen in dieser Höhe bestehen bleiben.





