"Zu viel Nachsicht für VW? - EU-Kommission geht gegen Deutschland vor"

nicht für die Manipulation von Schadstoffwerten bei Dieselautos bestraft zu haben. Das teilte sie am Donnerstag mit.

"Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind in erster Linie die Automobilhersteller verantwortlich", erklärte EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska. "Die nationalen Behörden in der EU müssen jedoch darüber wachen, dass die Automobilhersteller die Rechtsvorschriften auch tatsächlich einhalten."

EUROPÄISCHES RECHT VERLETZT?

Die Kommission leitete deshalb Verfahren wegen vermuteter Verletzung europäischen Rechts ein. Neben Deutschland sind Tschechien, Litauen, Griechenland, Luxemburg, Spanien und Großbritannien betroffen. Die Regierungen müssen nun binnen zwei Monaten auf die Vorwürfe reagieren.

Im Fall Deutschlands und Großbritanniens sieht die Kommission noch einen weiteren Gesetzesverstoß: Beide Länder hätten der Behörde auch in ihren nationalen Untersuchungsberichten nicht sämtliche bekannten Informationen zur Verfügung gestellt. Brüssel will nachvollziehen können, ob die gewährten Ausnahmen für den Einsatz sogenannter Abschalteinrichtungen in der Abgasreinigung wirklich nötig waren.

BUND ZUFRIEDEN

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigte sich zufrieden. "Das Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission führt nun hoffentlich endlich dazu, die Vetternwirtschaft zwischen der Bundesregierung und der Automobilindustrie offenzulegen", sagte der Verkehrsexperte der Umweltorganisation, Jens Hilgenberg. Auch Monique Goyens vom europäischen Verbraucherverband Beuc sprach von "guten Nachrichten". Die Staaten wollten die Autobranche auf Kosten der Verbraucher schützen.

Auslöser der Affäre waren die Manipulationen von Volkswagen. Europas größter Autobauer hatte im September 2015 einräumen müssen, in den USA Testwerte zum Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide von Dieselwagen gefälscht zu haben.

RIESEN-SKANDAL

Der VW -Konzern vertritt die Auffassung, dass der Einsatz seiner Abschaltsysteme in Europa legal war. Die Nutzung solcher Programme ist hier seit 2007 verboten. Es gibt aber Ausnahmen - etwa wenn Motorschäden oder eine Beeinträchtigung der Sicherheit drohen.

Der Skandal hatte unter anderem zum Rücktritt von VW-Konzernchef Martin Winterkorn und zu milliardenschweren Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten geführt. VW musste zudem herbe Verluste hinnehmen. Als sich bei Nachmessungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) dann auch auffällige Abgaswerte bei Modellen anderer Hersteller zeigten, weitete sich der Abgas-Skandal aus.

Nach dem Auslaufen der zweimonatigen Reaktionsfrist für die betroffenen Staaten kann die EU-Kommission den nächsten Schritt des Verfahrens einleiten. Am Ende könnte dies zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) führen.





Weitere Nachricht von yahoo.com: Die EU-Kommission hat wegen des Abgasskandals um Volkswagen und weitere Autobauer ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet . EU-Kommission leitet wegen Abgasskandals Verfahren gegen Deutschland ein. Grund dafür sei, dass die Bundesrepublik entgegen nationalem Recht die Automobilhersteller nicht mit Strafen belegt habe, erklärte die Brüsseler Behörde am Donnerstag. Neben Deutschland wurden in der Angelegenheit auch gegen Luxemburg, Spanien, Großbritannien, Tschechien, Litauen und Griechenland Verfahren eingeleitet. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: Brüssel - Wegen mutmaßlicher Versäumnisse im Abgas-Skandal geht die EU-Kommission gegen Deutschland vor . EU-Kommission startet Verfahren gegen Deutschland. Die Behörde wirft der Bundesregierung unter anderem vor, Volkswagen nicht für die Manipulation von Schadstoffwerten bei Dieselautos bestraft zu haben. Die Kommission leitete deshalb ein Verfahren wegen vermuteter Verletzung europäischen Rechts ein. Gegen Tschechien, Litauen, Griechenland, Luxemburg, Spanien und Großbritannien erhebt sie den gleichen Vorwurf. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: Aleppo - Nach wochenlangen erbitterten Gefechten haben syrische Regierungstruppen die gesamte Altstadt Aleppos erobert . Syrische Truppen erobern Aleppos Altstadt. Im Ostteil der Stadt verloren die Rebellen damit seit Mitte November rund 80 Prozent ihres bisherigen Gebiets, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete. In einer ungewöhnlich scharf formulierten Erklärung forderten die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada einen sofortigen Waffenstillstand für die Region, damit die Vereinten Nationen humanitäre Hilfe leisten können. weiterlesen ...

dpa.de: Berlin - Die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada fordern UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf, sich für eine Bestrafung von Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in Syrien einzusetzen . Bestrafung von Kriegsverbrechern in Syrien gefordert. «Es darf keine Straffreiheit für die Täter geben», forderten die sechs westlichen Staats- und Regierungschefs in einer außergewöhnlich scharf formulierten Erklärung. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von heute.de: Abgasskandal: EU-Verfahren gegen Deutschland weiterlesen ...





























rhein-zeitung.de meldet: Syrische Truppen erobern Aleppos Altstadt weiterlesen ...

Dazu meldet meedia.de weiter: Rückzug aus dem Ausland: Gruner + Jahr steigt in Spanien aus weiterlesen ...

Dazu berichtet heute.de: Skepsis und Verunsicherung in Europa weiterlesen ...

Dazu feeds.n24.de: Delikate Finanzlage -

So marode ist das italienische System wirklich weiterlesen ...

Meldung von n-tv.de: Das Beste aus sechs Ländern: Uf alte Pfannä lehrt me choche weiterlesen ...