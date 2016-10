Nintendo

Zusammenfassung:Der Welterfolg von Pokémon Go undlässt uns das gigantische Marktpotential von Augmented Reality zumindest erahnen. Im ersten Monat luden 130 Millionen Pokémon-Jäger die App von Nintendo und Niantic herunter.206,5 Mio. Umsatz erziele Pokémon Go im ersten Monat. In 70 Ländern eroberte Pokémon Go Platz 1 der Download-Charts. Unsere heutige Augmented Reality-Neuvorstellung YDreams Global Interactive Technologies Inc. gehört zum Besten was die Augmented Reality-Welt derzeit zu bieten hat.Weltkonzerne wie Adidas, Audi, Cisco, Qualcomm, Coca Cola,oder Petrobas setzen schon jetzt auf die Augmented Reality-Lösungen von YDreams Global Interactive Technologies Inc. Der Augmented Reality-Markt soll bis zum Jahr 2020 auf USD 120 Milliarden explodieren. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt mit den Augmented Reality-Aktien von YDreams Global Interactive Technologies Inc. eine Kurschance von 445%.Unser neuer Top-Pick YDreams Global Interactive Technologies Inc. ist weltweit führend im Bereich der Augmented Reality. Weltweit über 900 Augmented Reality-Projekte hat das Top-Team von YDreams Global Interactive Technologies Inc. bereits erfolgreich umgesetzt. Der Durchbruch von Augmented Reality-Lösungen bietet unserem neuen Top-Pick YDreams Global Interactive Technologies Inc. völlig neue Wachstumsperspektiven. Der führende Anbieter von Augmented Reality-Lösungen will Bankfilialen und Einzelhandelsflächen revolutionieren. Der weltweite Megaerfolg von Pokémon Go hat bei unserem neuen Top-Pick YDreams Global Interactive Technologies Inc. zahlreiche Ideen für neue Augmented Reality-Apps geboren, die sich aktuell in der Entwicklungsphase befinden.YDreams Global Interactive Technologies Inc. rechnet für die nächsten Jahre mit einem Umsatzsprung von CAD 5 Mio. in 2016 auf CAD 152 Mio. in 2020. Das Ergebnis des führenden Augmented Reality-Players soll von CAD -0,51 Mio. in 2016 auf CAD +24,59 Mio. in 2017 in die Höhe schnellen. Beim Ergebnis jerechnet der Augmented Reality-Pionier mit einem Anstieg von CAD -0,01 je Aktie auf CAD +0,46 je Aktie. Vor dem Hintergrund erscheinen die Augmented Reality-Aktien von YDreams Global Interactive Technologies Inc. mit der aktuellen Marktkapitalisierung von 14,62 Mio.massiv unterbewertet.Wir rechnen in den kommenden Wochen mit zahlreichen wegweisenden Nachrichten für den führenden Augmented Reality-Player. YDreams Global Interactive Technologies Inc. will schon in Kürze weitere Verträge mit globalen Top-Marken abschließen. Zudem befinden sich nach dem Megaerfolg von Pokémon Go diverse App-Ideen in der Entwicklung von denen wir schon bald hören dürften. Als einer der wenigen börsennotierten Augmented Reality-Player dürfte YDreams Global Interactive Technologies Inc. zudem über Übernahmen und strategische Partnerschaften für Aufmerksamkeit sorgen."Strong Outperformer" lautet daher unsere Ersteinschätzung für die Augmented Reality-Aktien von YDreams Global Interactive Technologies Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir zunächst mit 1,00 EUR. Das entspricht einer Kurschance von 264% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 1,50 EUR für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 445% für die Augmented Reality-Aktie.Über YDreams Global Interactive Technologies Inc.:YDreams Global Interactive Technologies Inc. ( www.ydreamsglobal.com ), das Niederlassungen in Vancouver, São Paulo und Rio de Janeiro unterhält, ist ein postdigitales Unternehmen, das Technologie für erweiterte und virtuelle Realität, Design sowie Intelligenz unter einen Hut bringt, um den Herausforderungen und Anforderungen der heutigen Nutzer und Verbraucher gerecht zu werden.YDreams Global arbeitet als Partner von Unternehmen und Marken, um seine Strategie mittels relevanter, auf den Menschen ausgerichteter Projekte, die die digitale Erfahrung in physische Präsenz und Schauplätze integriert, neu auszurichten. YDreams Global greift zukünftigen Herausforderungen vor und verbindet diese mit den Bedürfnissen des Marktes, indem es innovative Konzepte entwirft und diese international bereitstellt.YDreams Global hat über 900 Projekte für Kunden in allen Teilen der Welt entwickelt, wie etwa Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, InBev oder Qualcomm, und unterhält unter anderem Partnerschaften mit Microsoft, Siemens, Intel,und Cisco.Interessenkonflikte:Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.Der Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der YDreams Global Interactive Technologies Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach 34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen vonals Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der YDreams Global Interactive Technologies Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher könnte es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.Pressekontakt:James NelsonDirector, CanadaTel.: 604-646-6910YDreams Global Interactive Technologies Inc.1470 - 701 West Georgia StreetVancouverBritish ColumbiaV7Y 1C6

YDreams Global Interactive Technologies Inc.

