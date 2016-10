"WRZESNIA/HANNOVER - Für die leichten Nutzfahrzeuge im VW in Europa "

in Auftragsfertigung bauen - der Crafter und der Mercedes-Sprinter sind fast identisch.

Den Alleingang für das Werk in der Nähe von Poznan (Posen) kostet VWN gut 800 Millionen Euro. Zur Eröffnungsfeier am Montag werden in Wrzesnia rund 1000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft und Verbänden erwartet. In Poznan baut VWN bereits die Modelle Caddy und Transporter.





