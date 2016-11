"WOLFSBURG - Volkswagen seinen Zukunftspakt mit drastischen Jobkürzungen und einem groß angelegten Umbau präsentiert "

Der Pakt soll helfen, die im Vergleich zu vielen Konkurrenten gewinnschwache VW-Kernmarke zu sanieren. Er sieht neben einer Neuausrichtung bei den Zukunftsthemen ElektromobilitÀt und Digitalisierung Milliardeneinsparungen sowie allein in Deutschland die Streichung von bis zu 23 000 Stellen bis zum Jahr 2025 vor.

Zugleich einigte man sich aber auch auf hohe Investitionen, um den Konzern fit fĂŒr die Zukunft zu machen. So sollen 9000 neue Stellen geschaffen werden, so dass in Summe 14 000 ArbeitsplĂ€tze wegfallen.





aktiencheck.de berichtet dazu: New York - Volkswagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Harald Hendrikse von Morgan Stanley:



Harald Hendrikse, Aktienanalyst von Morgan Stanley, sieht das Kursziel fĂŒr die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse bei 125 Euro . Volkswagen-Aktie: An Perspektiven fĂŒr EPS Ă€ndert sich nicht viel - Kursziel 125 Euro - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Nachricht von aktiencheck.de: Paris - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Stuart Pearson von Exane BNP Paribas:



Stuart Pearson, Analyst von Exane BNP Paribas, rĂ€t in einer aktuellen Aktienanalyse nach der Vorstellung des "Zukunftspakts" weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) . Volkswagen-Aktie: KonsensschĂ€tzungen fĂŒr Gewinn 2017 immer noch zu niedrig! Kaufempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de weiter: Am Freitag verkĂŒndete der deutsche Autobauer Volkswagen, in den kommenden Jahren rund fĂŒnf Prozent der Stellen zu streichen . Autoexperte Dudenhöffer: VW-Radikalumbau gefĂ€hrdet 20.000 Jobs bei Zulieferern - Gegensteuern erforderlich!. Bis zum Jahr 2020 sollen bei der Marke VW bis zu 30.000 ArbeitsplĂ€tze abgebaut werden, allein 20.000 Stellen in Deutschland. Ein Schock fĂŒr die Mitarbeiter des Wolfsburger Autokonzerns. Doch nicht allein hier weiterlesen ...

aktiencheck.de: Frankfurt - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Michael Raab von Kepler Cheuvreux:



Michael Raab, Analyst von Kepler Cheuvreux, rÀt in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) . Volkswagen-Aktie: Schritt in die richtige Richtung - Kepler Cheuvreux rÀt zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

politikexpress.de schreibt dazu weiter: MĂ€rkte funktionieren ohne Staat weiterlesen ...





























wiwo.de berichtet: Deutsche Exportwirtschaft: Russland-GeschÀft legt erstmals seit Sanktionsbeginn zu weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: Volkswagen-Aktie: Unattraktiver Anlagehintergrund - Jefferies rÀt zum Verkauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Mitteilung von wolfsburgerblatt.de: Volkswagen sendet mit Zukunftspakt starkes Signal fĂŒr die Region weiterlesen ...

nwzonline.de meldet: VW streicht 23000 Stellen weiterlesen ...

wiwo.de schreibt dazu weiter: Sparplan: VW baut 7000 Stellen in Lateinamerika ab weiterlesen ...