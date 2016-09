"WOLFSBURG - Volkswagen schärft angesichts des Dieselskandals und Produktionsausfällen sein Frühwarnsystem "

nicht. Das Risikomanagement werde "fortlaufend an die sich ändernden Rahmenbedingungen" angepasst.

Für die Folgen des Abgas-Skandals hat VW rund 17,8 Milliarden Euro zurückgestellt. Zuletzt hatten zudem der Lieferboykott zweier Zulieferer und der Ausfall einer Presse die Produktion etwa im Stammwerk Wolfsburg tagelang lahmgelegt.





























aktiencheck.de schreibt dazu weiter: Lauda-Königshofen - Volkswagen-Aktie: Wichtige Marken nach unten durchbrochen - Chartanalyse



Zum Start in die neue Woche legte die Aktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) den Rückwärtsgang ein, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily de" in seiner aktuellen Veröffentlichung . Volkswagen-Aktie: Wichtige Marken nach unten durchbrochen - Chartanalyse. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September überraschend stark verbessert - quer durch alle Branchen . Ifo: Wirtschaft geht voller Optimismus in den Herbst. Das wichtigste Konjunkturbarometer, der Ifo-Geschäftsklimaindex, schnellte überraschend um 3,2 auf 109,5 Punkte nach oben - das ist der höchste Stand seit gut zwei Jahren. Industrie, Handel und Bauunternehmen berichteten von besseren Geschäften und zeigten sich für die kommenden Monate viel optimistischer. Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte, die deutsche Wirtschaft erwarte einen goldenen Herbst. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: Berlin - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer befürchtet, dass die Wirtschaft leiden könnte, wenn die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland weiter um sich greift . BDA-Präsident warnt vor Imageverlust für deutsche Produkte. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Berlin - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer befürchtet, dass die Wirtschaft leiden könnte, wenn die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland weiter um sich greift . Arbeitgeberverband warnt vor Imageverlust. «Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir im Ausland für unsere Willkommenskultur gefeiert wurden. Jetzt zeigt sich ein anderes Bild», sagte Kramer der «Passauer Neuen Presse». Das könne unter anderem dazu führen, dass das Image deutscher Produkte leidet und die Investitionsbereitschaft zurückgeht. weiterlesen ...

Dazu schreibt www.haz.de weiter: Dobrindt plant fürs Turbo-Netz 5G weiterlesen ...

Dazu rumas.de weiter: Volkswagen-Aktie: Präsentation des neuen Elektroautos mit Spannung erwartet - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu meldet neuepresse.de: Mit fünf Schritten ins Turbo-Netz weiterlesen ...

oberpfalznetz.de schreibt dazu weiter: Bayerische Wirtschaft auf Rekordkurs weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de schreibt weiter: Deutschland: Ifo: Wirtschaft im September viel optimistischer weiterlesen ...

rhein-zeitung.de meldet: Ifo: Wirtschaft geht voller Optimismus in den Herbst weiterlesen ...