"WOLFSBURG - Volkswagen hat sich - auch unter dem Druck des Abgasskandals - ehrgeizige Ziele für den Ausbau der ..."

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte bereits Mitte Oktober dem "Handelsblatt" gesagt, er rechne mit dem Wegfall vieler Stellen. "Das können 1500 im Jahr sein, oder auch 2500 - je nachdem, wie viele Menschen die Altersteilzeit in Anspruch nehmen, und das auf zehn Jahre gesehen", hatte der VW-Aufsichtsrat damals gesagt. Hochgerechnet könnten also bis zu 25 000 Jobs zur Disposition stehen. Allerdings würden in anderen Bereichen auch Jobs geschaffen. Betriebsbedingte Kündigungen hatte Osterloh ausgeschlossen.

Blessing sagte der "FAZ", dass Fahrzeuge mit Elektromotoren aus weniger Komponenten als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bestünden. "Also brauchen wir für die Fertigung langfristig weniger Mitarbeiter", sagte Blessing. Das sei auch ohne Diesel-Skandal so gekommen. "Nun ist der Handlungsdruck allerdings größer." Er bekräftigte die Zusage des VW-Vorstands, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde.





Meldung von aktiencheck.de: Frankfurt - Volkswagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Punzet von der DZ BANK:



Michael Punzet, Aktienanalyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) . Volkswagen-Aktie: Unsicherheiten bestehen weiterhin - Verkaufsempfehlung bestätigt - Aktienanalyse. weiterlesen ...

presseportal.de schreibt weiter: Bonn - Die Revolution hat einen Namen: Industrie 4 0 Politik und Wirtschaft kündigen einen radikalen Wandel an, der nicht nur die Produktion in den Fabriken in einem nie dagewesenen Ausmaß verändern wird . phoenix Thema: Mensch.Macht.Arbeit - Industrie 4.0 - Montag, 31. Oktober 2016, 12.45 Uhr. Roboter und Computeralgorithmen rütteln an den Grundfesten der weiterlesen ...

de.msn.com berichtet dazu: Derzeit rollt eine Übernahmewelle durch die Wirtschaft, und sie wird sich in den kommenden Monaten noch verstärken . Auf deutsche Firmen warten neue Milliarden-Offerten. Deutschland steht dabei im Zentrum des Interesses. Das hat vor allem einen Grund. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von aktiencheck.de: New York - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Burgstaller von Goldman Sachs:



Stefan Burgstaller, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) . Volkswagen-Aktie: Operativer Gewinn in Q3 überrascht nicht wirklich - Verkaufsempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von rumas.de: Volkswagen-Aktie: Ergebnisgrößen über Markterwartungen - Aktienanalyse weiterlesen ...





























Mitteilung von maz-online.de: Vier Jubiläen im Stahlwerk weiterlesen ...

t-online.de schreibt: Altersarmut nimmt in Deutschland zu - Regierung rät zu mehr Vorsorge weiterlesen ...

rumas.de schreibt dazu: Volkswagen-Aktie: Wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Wiedergutmachung in den USA - Aktienanalyse weiterlesen ...

dw-world.de schreibt: Der deutsche Verbraucher wird skeptisch weiterlesen ...

wzonline.de meldet dazu: Goodyear will Reifenwerk in Philippsburg schließen weiterlesen ...