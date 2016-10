"WOLFSBURG - Viele Lieferanten und Dienstleister im Umfeld des Wolfsburger VW -Stammwerkes haben auch noch ein Jahr ..."

hatte in der Vergangenheit betont, sich nicht zu Fragen anderer Unternehmen äußern zu können.





presseportal.de schreibt dazu weiter: Eschborn - - Jedes zweite Unternehmen hat Probleme, offene Stellen zu besetzen - Handwerker, Vertriebsprofis und Ingenieure sind am schwierigsten zu finden Der Fachkräftemangel setzt die Wirtschaft in Deutschland weiter unter Druck . Studie: Fachkräftemangel in Deutschland so drastisch wie seit 2006 nicht mehr. 49 Prozent der Unternehmen haben massive Probleme, offene weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt dazu: Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands Lohnkosten eilen der Produktivität davon: Dadurch verschlechtert sich die deutsche Position auf dem Weltmarkt, und zwar stärker als bisher bekannt . Studie: Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Dies

zeigen Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln), die der "Welt" vorab vorliegen. "Die Arbeitskosten in Deutschland sind jetzt weiterlesen ...

Nachricht von anleihencheck.de: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Die Bayerische Landesbank bietet eine Aktienanleihe (ISIN DE000BLB4RH2/ WKN BLB4RH) auf die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) zur Zeichnung an



Die Anleihe kann noch bis zum 28 . BayernLB emittiert 5,10% Aktienanleihe auf Volkswagen - Anleihenews. Oktober 2016 gezeichnet werden. Der Emissionspreis beträgt 100%. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: FRANKFURT - Bankkunden bewerten das Online- und Mobilangebot der Geldhäuser in Deutschland einer Studie zufolge deutlich schlechter als im weltweiten Schnitt . Umfrage: Schlechte Noten für Digitalangebot deutscher Finanzhäuser. Nur 26 Prozent geben ihm im Vergleich zu anderen Branchen eine Topnote, wie aus der am Montag veröffentlichten Untersuchung des Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young) hervorgeht. Damit landen die Finanzhäuser in Deutschland auf Platz fünf hinter Reiseanbietern, der Unterhaltungsbranche, dem Einzelhandel und der Telekommunikation. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von ariva.de: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Chinas Wirtschaft lässt hoffen weiterlesen ...





























oberpfalznetz.de schreibt weiter: Positive Stimmung in der Oberpfalz weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt dazu: MAN-Aktie: Jobgarantie bis 2025 für Mitarbeiter der Lkw-Sparte weiterlesen ...

fool.de berichtet dazu: Neue Daten zeigen: Die deutsche Wirtschaft läuft rund und Unternehmen profitieren davon weiterlesen ...

Dazu berichtet wolfsburgerblatt.de: Volkswagen startet Digitalisierungsoffensive im deutschen Handel weiterlesen ...

Weitere Nachricht von chip.de: Coole neue Jobs: Microsoft, Amazon und Co. suchen Verstärkung weiterlesen ...