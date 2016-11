"WOLFSBURG/SAO PAULO - Der VW -Konzern gibt seiner Aufarbeitung zu mutmaßlichen Menschenrechtsverstößen während des ..."

sieht sich seit Jahren dem Vorwurf ausgesetzt, das Regime zwischen 1964 bis 1985 unterst√ľtzt und beispielsweise schwarze Listen √ľber Mitarbeiter erstellt zu haben. Vor einem Jahr hatte Volkswagens damaliger Chefhistoriker Manfred Grieger erkl√§rt, der Konzern wolle sich seiner Verantwortung f√ľr die m√∂gliche Kollaboration stellen. "Es geht um die Auseinandersetzung mit dem Unrecht, das damals geschehen ist", sagte er damals nach Gespr√§chen mit Brasiliens Justizbeh√∂rden. Medien spekulierten Ende 2015 auch √ľber Reparationszahlungen von VW.

Grieger und der Konzern hatten sich allerdings k√ľrzlich getrennt. Dem vorangegangen war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Streit √ľber Abstimmungsauflagen f√ľr Grieger, nachdem der eine Analyse √ľber die NS-Verstrickungen der Konzerntochter Audi kritisiert hatte. Volkswagen betonte, niemals Griegers Forschung beeinflusst zu haben.

K√ľrzlich ergriffen Dutzende Historiker per offenem Brief Partei f√ľr Grieger. In dem Schreiben erw√§hnten die Wissenschaftler auch das Kapitel Brasilien: "Es stehen Vorw√ľrfe im Raum, das Unternehmen habe wie andere deutsche Firmen das ber√ľchtigte Folterzentrum Oban unterst√ľtzt und eng mit dem Geheimdienst der Diktatur kooperiert. Es gibt Bestrebungen, solche heiklen Themen unter den Teppich zu kehren. Noch hat sich VW nicht dazu ge√§u√üert, ob und wie das Brasilienprojekt nach dem Ausscheiden Griegers fortgesetzt wird."

Der VW-Konzern betonte am Donnerstag, Griegers vakante Stelle wieder zu besetzen. Derzeit w√ľrden M√∂glichkeiten gepr√ľft. Der Leiter der Konzernkommunikation, Hans-Gerd Bode, sagte: "Der Volkswagen-Konzern stellt sich weiterhin seiner historischen Verantwortung. Die Historische Kommunikation spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Dies stand auch nie zur Disposition." Und Hohmann-Dennhardt betonte: "So wie wir es auch schon bei der Aufarbeitung von Themen wie der NS-Vergangenheit und der Besch√§ftigung von Zwangsarbeitern fr√ľhzeitig und umfassend getan haben, so werden wir auch die Aufarbeitung der Rolle des Unternehmens in der brasilianischen Milit√§rdiktatur mit der gebotenen Konsequenz und Nachhaltigkeit vorantreiben."





