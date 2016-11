"WOLFSBURG - Nach dem Abgasskandal hat die Marke VW ihre Absatzkrise zumindest vorerst überwunden "

Auch bei den Rückrufen der manipulierten Dieselautos komme das Unternehmen voran. Für 8,2 von 10 Millionen Wagen lägen inzwischen die Genehmigungen der Behörden für die Umrüstungsmaßnahmen vor. "Wir sind fest entschlossen, bis zum Ende des Jahres die Genehmigungen für alle Autos in Europa zu haben", sagte Diess. 1,3 Millionen Autos seien bereits umgerüstet.





Nachricht von aktiencheck.de: Hannover - Volkswagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:



Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) zu halten . Volkswagen-Aktie: 2016 Wettrennen zwischen Toyota und VW - Aktienanalyse. weiterlesen ...

