"WOLFSBURG/INGOLSTADT - Die Aufarbeitung der NS-Verstrickungen bei Audi sorgt im VW -Konzern weiterhin für Verstimmungen "

in beiderseitigem Einvernehmen. Als Auslöser gelten Differenzen über Abstimmungsvorgaben für den Historiker.

VW war unter den Nazis gegründet worden. Osterloh lobte Griegers Arbeit als unabhängig und kritisch. "Wir müssen einen Nachfolger auf gleichem Niveau finden. Das wird schwierig genug." Bei Entscheidungen zur Zukunft des Unternehmensarchivs, das Grieger als Chefhistoriker leitete, will der Betriebsrat nun eingebunden werden.





dpa.de berichtet dazu: PEKING/CHENGDU - Der chinesische Staat mischt bei Investitionen in Deutschland kräftig mit . Chinas Staat mischt bei Investitionen mit - Gabriel trifft Aktivisten. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, die während des Besuchs von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in China veröffentlicht wurde. Zum Abschluss seiner teils kontroversen Gespräche in Peking traf der Vizekanzler mit einer Gruppe von Bürgerrechtsanwälten, Menschenrechtlern und Intellektuellen zusammen. Anschließend flog Gabriel nach Chengdu, um an einer Messe teilzunehmen. weiterlesen ...

Dazu berichtet wallstreet-online.de: CHENGDU - Der Anteil staatlicher Akteure bei chinesischen Investitionen in Deutschland steigt . Anteil staatlicher Investoren aus China in Deutschland steigt. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus

einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Nach einer Prognose könnten chinesische Unternehmen im Jahr 2025 bereits 4,3 Milliarden US-Dollar in weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: CHENGDU - Der Anteil staatlicher Akteure bei chinesischen Investitionen in Deutschland steigt . Anteil staatlicher Investoren aus China in Deutschland steigt. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Nach einer Prognose könnten chinesische Unternehmen im Jahr 2025 bereits 4,3 Milliarden US-Dollar in Deutschland investieren. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: Peking - Spannungen über die Investitionsbedingungen in China und Deutschland haben den Besuch von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Peking überschattet . Spannungen in China: Streit um Investitionen. Für Irritationen sorgte auch das Fehlen von Chinas Handelsminister Gao Hucheng und Gabriel in der Sitzung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses. Dass der deutschen Wirtschaft damit «die kalte Schulter» gezeigt worden sei, wies Gabriel aber zurück. In seinen Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten und dem Handelsminister setzte sich der Vizekanzler für mehr Marktzugang und faire Wettbewerbsbedingungen in China ein. weiterlesen ...

Dazu berichtet kledy.de: 20 Prozent der Deutschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht weiterlesen ...





























oberpfalznetz.de meldet: Anteil staatlicher Investoren aus China steigt weiterlesen ...

www.pnn.de schreibt weiter: Zellenproduktion: Batterie-Dilemma reloaded weiterlesen ...

Dazu spiegel.de weiter: Sachverständigenrat: Wirtschaftsweise fordern mehr Reformeifer von der Bundesregierung weiterlesen ...

Dazu meldet heute.de weiter: Wirtschaftsweise für Reformen - Merkel widerspricht weiterlesen ...

heute.de weiter: Wirtschaftsweise sehen enormen Reformbedarf weiterlesen ...