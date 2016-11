"WOLFSBURG - In der schwersten Krise seiner Geschichte hat der Volkswagen -Konzern nach Ansicht von ..."

Der Automobilwirtschafts-Experte Hans-Gerhard Seeba von der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften äußerte sich ähnlich. "Dieser Schritt hätte eher kommen können", sagte er.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte betont, Wolfsburg werde im VW-Konzern das Zentrum schlechthin für den IT-Bereich und damit auch in die Region ausstrahlen. Dudenhöffer äußerte sich dazu skeptisch: "Man muss schon sehr attraktiv sein, um gefragte Experten an den Mittellandkanal zu locken, die auch gute Job-Chancen in Berlin oder San Francisco hätten."

Als Beschleuniger sieht er den Abgas-Skandal ("Dieselgate") bei Europas Autobauer. "Ohne Dieselgate wäre VW voll vor die Wand gefahren - mit der Müller-Mannschaft hat VW bei der Elektromobilität nun die Nase vorne", betonte der Autoexperte.





Dazu salzburg.com weiter: Volkswagen wird im Rahmen des sogenannten Zukunftspakts allein in Deutschland bis 2025 rund 23 000 Stellen streichen . Der Volkswagen-Konzern baut weltweit 30.000 Stellen ab. Das bestätigten Unternehmen und Betriebsrat am Freitag in Wolfsburg. Der Abbau soll sozialverträglich erfolgen, etwa über Altersteilzeit. weiterlesen ...

