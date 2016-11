"WOLFSBURG - Im Wolfsburger VW -Stammwerk hat am Mittwochmorgen die erste Betriebsversammlung seit der Vorlage des ..."

Bild: © Volkswagen AG

kommt ab 2020 aus Wolfsburg." Auch Personalvorstand Karlheinz Blessing sowie Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufseher Stephan Weil (SPD) sollten an der nicht öffentlichen Versammlung teilnehmen. Nach den Reden war eine Aussprache mit den Beschäftigten geplant. Der "Zukunftspakt" war zwischen Management und Betriebsrat anfangs hoch umstritten. Er sieht unter anderem vor, dass bis zum Jahr 2025 an den deutschen VW-Standorten bis zu 23 000 und weltweit bis zu 30 000 Jobs wegfallen. Der Autobauer will dies ohne betriebsbedingte Kündigungen schaffen - etwa über stärkere Nutzung von Altersteilzeit.

























