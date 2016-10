"WOLFSBURG - Im VW -Stammwerk in Wolfsburg hat am Donnerstag die mit Spannung erwartete außerplanmäßige ..."

Bei dem Pakt geht es etwa um Aufgaben der Fabriken, neue Produkte, StĂŒckzahlen, Investitionen und die BelegschaftsstĂ€rke. Am Mittwoch hatten beide Seiten betont, einem raschen Abschluss nahe zu sein. Der Betriebsrat jedoch warnte auch: Der Pakt könne durchaus noch scheitern - besonders, falls VW fĂŒr zentrale Zukunftsprodukte wie den Einstieg in die Batteriefertigung keine konkreten Zusagen mache.

VW-Markenchef Herbert Diess unterstrich vor der Betriebsversammlung, dass die Jobs der Stammbelegschaft sicher seien - im Gegenzug sei aber auch die Bereitschaft fĂŒr VerĂ€nderung nötig. Etwa, indem sich Mitarbeiter fĂŒr andere, neue Aufgaben weiterqualifizieren.

Ein Punkt der Pakt-Verhandlungen ist der Wandel zur ElektromobilitÀt. Damit drohen klassische Aufgaben in der Produktion zu schwinden, etwa die Arbeit an Verbrennungsmotoren und herkömmlichen Getrieben. Auch der Trend zur vernetzten MobilitÀt mit digitalen GeschÀftsmodellen verÀndert die bisherige Landschaft der Jobprofile im Autobau.

Zuletzt hatte es einen VW-Zukunftstarifvertrag vor rund zehn Jahren gegeben. Der aktuelle Zukunftspakt soll bis Mitte November stehen.





