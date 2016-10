"WOLFSBURG - Getrieben vom starken China-Geschäft startet der VW -Konzern mit einem soliden Verkaufsplus im Rücken ..."

trotz des in Summe positiven Bildes teils Marktanteile - etwa in Europa, wo die Konkurrenz noch besser fährt.

Bei der wichtigsten Marke VW-Pkw um Golf und Passat hoben starke Verkäufe im September die Auslieferungen auf Jahressicht erstmals ins Plus. In den ersten neun Monaten 2016 gingen 4,375 Millionen Pkw mit dem VW-Logo an Kunden auf der ganzen Welt - 0,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Verbesserung im September lag bei 6,7 Prozent. Einen Monat zuvor, Ende August, hatten die Verkäufe der Kernmarke auf Jahressicht noch stagniert (minus 0,2 Prozent).

Vertriebschef Jürgen Stackmann betonte am Freitag zur Erklärung der VW-Zahlen die wichtige Rolle Chinas, wo die Kernmarke rund jedes zweite Auto absetzt. Das Reich der Mitte wuchs im September um 23 Prozent, auf Jahressicht sind es gut 11 Prozent Verbesserung. Ganz ähnlich schaut diese Rechnung für den gesamten VW-Konzern aus.





























Dazu dpa.de: FLENSBURG - Die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geplanten "Doping-Test" gegen Abgasmanipulationen bekommen Autofahrer nur indirekt zu spüren . Kraftfahrtbundesamt will Autos für Dobrindts 'Doping-Tests' mieten. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) werde für die Messungen Autos aus der Produktion abziehen oder Leihwagen anmieten, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Kontrollen bei Endverbrauchern seien nicht geplant. Für die staatlichen Tests mehr als ein Jahr nach Beginn des Abgasskandals bei Volkswagen hatte das KBA zuletzt zwei "Pems"-Geräte (Portable Emission Measurement System) angeschafft. Mit ihnen können Autos im normalen Betrieb auf der Straße geprüft werden. Auch ein eigener Prüfstand ist vorgesehen. Umweltverbände und Autoexperten fordern derweil, statt des KBA müsse das Umweltbundesamt die Abgase untersuchen. Das soll eine Beeinflussung durch die Autoindustrie verhindern. weiterlesen ...

Meldung von dpa.de: BERLIN - Mit einem umfangreichen Förderprogramm will das Bundeswirtschaftsministerium die Unternehmen in Deutschland auf ihrem Weg in die Industrie 4 0 begleiten . Kongress zeigt Lösungen für die 'Industrie 4.0'. Aktuelle Prototypen und Lösungen aus 15 geförderten Projekten des Programms "Autonomik für Industrie 4.0" sind am Donnerstag auf einem Kongress in Berlin vorgestellt worden. Darunter sind etwa Lösungen für eine reibungslosere Zusammenarbeit von Menschen und Robotern in der Produktion oder die Steuerung von Transportsystemen mit Hilfe von Gesten. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: BERLIN - Mit einem umfangreichen Förderprogramm will das Bundeswirtschaftsministerium die Unternehmen in Deutschland auf ihrem Weg in die Industrie 4 0 begleiten . Kongress zeigt Lösungen für die 'Industrie 4.0'. Aktuelle Prototypen und Lösungen aus 15 geförderten Projekten des Programms "Autonomik für Industrie 4.0" sind am Donnerstag auf einem Kongress in Berlin vorgestellt worden. Darunter sind etwa Lösungen für eine nahtlose Zusammenarbeit von Menschen und Robotern in der Produktion oder die Steuerung von Transportsystemen mit Hilfe von Gesten. weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de weiter: FRANKFURT (dpa-AFX)





-------------------------------------------------------------------------------





AKTIEN





-------------------------------------------------------------------------------





DEUTSCHLAND: - ABWÄRTS - Sorgen über den Zustand der chinesischen Wirtschaft dürften am Donnerstag dem Dax einen schwächeren Start bescheren . dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Exporteinbruch in China belastet. Der weiterlesen ...

Weitere Nachricht von finanztreff.de: VW steigert Verkäufe im September deutlich weiterlesen ...

ariva.de schreibt dazu: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Chinas Wirtschaft lässt hoffen weiterlesen ...

oberpfalznetz.de berichtet: Positive Stimmung in der Oberpfalz weiterlesen ...

Dazu schreibt boerse-online.de weiter: MAN-Aktie: Jobgarantie bis 2025 für Mitarbeiter der Lkw-Sparte weiterlesen ...

fool.de: Neue Daten zeigen: Die deutsche Wirtschaft läuft rund und Unternehmen profitieren davon weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de meldet dazu: Volkswagen startet Digitalisierungsoffensive im deutschen Handel weiterlesen ...