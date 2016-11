"WOLFSBURG - Die Volkswagen -Aufsichtsräte kommen am Freitag (9 00 Uhr) in Wolfsburg zu Beratungen für die nächste ..."

Neben Ausgaben für neue Fabriken, Produkte und Forschungsschwerpunkte steht die Budgetrunde diesmal auch unter dem Eindruck des sogenannten Zukunftspaktes. Mit ihm wollen der Betriebsrat und das Unternehmen die Reformen in der gewinnschwachen Kernmarke VW-Pkw mit Sicherheiten für die Belegschaft unter einen Hut bringen. Es geht um die Aufgaben der Standorte, etwa im VW-Motorenwerk Salzgitter, das wegen der anlaufenden Elektromobilität absehbar Arbeit verlieren dürfte.

Zuletzt hatte der Konzern für den Fünfjahreszeitraum inklusive seiner Gemeinschaftsunternehmen in China 110 Milliarden Euro an Investitionen für neue Produkte, Fabriken und Technologien veranschlagt. Das Niveau dürfte hoch bleiben. Branchenexperte Stefan Bratzel rechnet aber mit einer Fokusverschiebung hin zu Elektroantrieben, vernetzter Mobilität und autonomem Fahren.





dpa.de schreibt weiter: HERNDON - Die Volkswagen -Tochter Audi hat im Oktober in den USA an Fahrt verloren . VW-Tochter Audi verliert in USA an Tempo. Der Absatz stagnierte mit plus 0,1 Prozent bei 17 721 Fahrzeugen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In den beiden Vormonaten hatte die Oberklassetochter der Wolfsburger noch etwas mehr Autos verkauft als im Jahr zuvor. Nach zehn Monaten beträgt das Plus im bisherigen Jahresverlauf 2,9 Prozent. Gut lief im Oktober der Verkauf des wichtigsten Modells A4 mit einem Plus von einem Drittel. Auch das SUV-Dickschiff Q7 verkaufte sich rund ein Drittel besser. Vom A6 und der Q5 wurden unter anderem wegen anstehender Modellwechsel weniger abgesetzt.

Dazu schreibt dpa.de: HERNDON - Volkswagen muss bei seiner Kernmarke VW in den vom Dieselskandal besonders betroffenen USA einen weiteren herben Rückschlag einstecken . Volkswagen-Kernmarke VW: Verkäufe in USA rutschen im Oktober weiter deutlich ab. Der Absatz im Oktober ging im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 18,5 Prozent auf 24 779 Autos zurück, wie die US-Tochter des Konzerns am Dienstag in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Im Oktober standen bei den meisten Modellen prozentual zweistellige Rückgänge zu Buche, auch beim wichtigen Passat.

Artikel von dts-nachrichtenagentur.de: Angesichts steigender Gewinne beim Autokonzern Volkswagen und einer Milliardenwiedergutmachung für Dieselfahrer in den USA fordern Verbraucherschützer nun auch eine Entschädigung für Kunden in Deutschland und Europa . Verbraucherschützer verlangen von VW Entschädigung für europäische Dieselkunden.

Dazu meldet dpa.de weiter: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-Länder-Vergleich der führenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt. Von maximal 100 möglichen Indexpunkten erreichte Deutschland in diesem Jahr 53 Punkte, das war ein Punkt mehr als im Vorjahr. An der Spitze des Rankings liegen die USA (76 Punkte), Südkorea (70) und Großbritannien (65). Danach folgen Finnland (62) und Japan (58).

