"WOLFSBURG - Die Golf-Produktion im Wolfsburger VW -Werk ist nach der Reparatur eines defekten Presswerks wieder ..."

Golf-Produktion in Wolfsburg läuft wiederWOLFSBURG - Die Golf-Produktion im Wolfsburger VW -Werk ist nach der Reparatur eines defekten Presswerks wieder angelaufen. "Seit der Frühschicht heute Morgen rollt der Golf wieder vom Band", sagte ein VW-Sprecher am Mittwoch. Drei Tage lang stand die Golf-Produktion in Wolfsburg wegen eines Defekts in einer Blechpresse still. 6000 Autos konnten deshalb nicht produziert werden. Die ausgefallene Arbeitszeit müssen die betroffenen 6000 Beschäftigten demnächst nachholen.