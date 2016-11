"WOLFSBURG - Der von der Dieselkrise durchgeschüttelte VW-Konzern will seine gewinnschwache Kernmarke VW Pkw vor ..."

23 000 Arbeitsplätze fallen in Deutschland über Frühverrentungsprogramme und Altersteilzeit weg, betriebsbedingte Kündigungen schlossen die Verhandlungsparteien aus. Die deutschen Standorte sollen 3 Milliarden Euro zu den Einsparungen beitragen. Der Rest der Stellen fällt unter anderem in Südamerika weg. Im Gegenzug sollen rund 9000 Arbeitsplätze in Zukunftsfeldern geschaffen werden.





