"WOLFSBURG - Der von der Dieselkrise durchgeschüttelte Volkswagen-Konzern will seine Ausgaben für Sachinvestitionen ..."

Insbesondere Investitionen, die nicht direkt mit Produkten zusammenhängen, sollen zurückgefahren werden. Der Fokus liege von nun an auf umweltfreundlichen Technologien sowie Digitalisierung und Vernetzung, hieß es. "Der Volkswagen Konzern wird fokussierter - auch bei den Investitionen und Entwicklungsaufwendungen", sagte Vorstandschef Matthias Müller. Nach wie vor soll ein wesentlicher Anteil der geplanten Investitionen in die 28 deutschen Standorte fließen.

'GANZ BESONDERS HERAUSFORDERNDES UMFELD'

Mit den Beschlüssen des Kontrollgremiums will VW pro Jahr mehrere Milliarden Euro weniger ausgeben. 2015 investierte VW bei knapp 184 Milliarden Euro Umsatz im Konzernbereich Automobile 12,7 Milliarden Euro. Bei einer Quote von 6 statt 6,9 Prozent wären das nur 11 Milliarden Euro gewesen.

"Mit Blick auf die großen Herausforderungen und die noch nicht abgeschlossene Diesel-Thematik fand die Investitionsplanung für den Konzern dieses Jahr in einem ganz besonders herausfordernden Umfeld statt", sagte Finanzchef Frank Witter. Dennoch will das Management Geld in Zukunftsthemen stecken. Dazu gehören das autonome Fahren, die Batterietechnologie sowie die neue Marke für Mobilitätsdienstleistungen, mit der VW über Carsharing und Fahrdienste Geld zukünftig verdienen will.

FRÜHER 5-JAHRES-PLÄNE

Bis vor der Dieselkrise skizzierte der Konzern in seiner Investitionsplanung noch jeweils den Investitionsbedarf über 5-Jahres-Zeiträume. So kamen noch 2014 Summen von fast 110 Milliarden Euro zusammen - inklusive der Investitionen der chinesischen Beteiligungen, die ihre Investitionen selbst schultern. Bereits im vergangenen Jahr hatte VW dann erklärt, angesichts der drohenden Milliardenlasten für die Bewältigung der Softwaremanipulationen von Schadstofftests bei den Investitionen auf Sicht fahren zu müssen.





dpa.de schreibt dazu weiter: Wolfsburg - Der über Monate ausgehandelte Zukunftspakt bei Volkswagen bringt dem Autobauer empfindliche Jobkürzungen - gleichzeitig sollen wichtige neue Themen angegangen werden . VW baut in Deutschland bis zu 23 000 Jobs ab. Allein in Deutschland fallen bis zum Jahr 2025 bis zu 23 000 Stellen weg, wie Unternehmen und Betriebsrat bestätigten. Der Abbau soll aber sozialverträglich erfolgen, etwa über Altersteilzeit. Weltweit werde VW bis zu 30 000 Jobs streichen, hieß es in Wolfsburg. Zugleich einigte man sich auf hohe Investitionen, um VW fit für die Zukunft zu machen.

FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize für Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen Investitionszurückhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) für verstärkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenüber dem Frühjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere Ausrüstungen.

WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen.

