"WOLFSBURG - Der von der Dieselkrise durchgeschüttelte Volkswagen-Konzern will seine Ausgaben für Sachinvestionen ..."

dpa.de meldet dazu: Wolfsburg - Der über Monate ausgehandelte Zukunftspakt bei Volkswagen bringt dem Autobauer empfindliche Jobkürzungen - gleichzeitig sollen wichtige neue Themen angegangen werden . VW baut in Deutschland bis zu 23 000 Jobs ab. Allein in Deutschland fallen bis zum Jahr 2025 bis zu 23 000 Stellen weg, wie Unternehmen und Betriebsrat bestätigten. Der Abbau soll aber sozialverträglich erfolgen, etwa über Altersteilzeit. Weltweit werde VW bis zu 30 000 Jobs streichen, hieß es in Wolfsburg. Zugleich einigte man sich auf hohe Investitionen, um VW fit für die Zukunft zu machen. weiterlesen ...

Meldung von dpa.de: Wolfsburg - Volkswagen wird im Rahmen des sogenannten Zukunftspakts allein in Deutschland bis 2025 rund 23 000 Stellen streichen . VW baut in Deutschland 23 000 Stellen ab. Das bestätigten Unternehmen und Betriebsrat in Wolfsburg. Der Abbau soll sozialverträglich erfolgen, etwa über Altersteilzeit. Weltweit sollen bis zu 30 000 Jobs wegfallen. Der gesamte Volkswagen-Konzern beschäftigt insgesamt mehr als 624 000 Menschen, 282 000 davon in Deutschland. Zugleich einigte man sich auf hohe Investitionen, um den Konzern fit für die Zukunft zu machen. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize für Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen Investitionszurückhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) für verstärkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenüber dem Frühjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere Ausrüstungen. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

rhein-zeitung.de berichtet: VW baut in Deutschland 23 000 Stellen ab weiterlesen ...





























Meldung von oberpfalznetz.de: Anteil staatlicher Investoren aus China steigt weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de schreibt dazu: Volkswagen Immobilien weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de schreibt weiter: Eröffnungsfeier mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...

n-tv.de berichtet: E-Auto-Produktion ankurbeln: VW findet chinesischen Kooperationspartner weiterlesen ...

rumas.de schreibt weiter: Volkswagen-Aktie: Produktion wieder aufgenommen - Zukunftspläne noch ungewiss - Aktienanalyse weiterlesen ...