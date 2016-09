"WOLFSBURG - Der vom Dieselskandal durchgeschüttelte VW -Konzern will sich künftig mehr Rat von Experten in Sachen ..."

In dem Gremium vertreten sind unter anderem die frühere EU-Klimaschutzkommissarin Connie Hedegaard sowie mit Margo Oge auch eine ehemalige Direktorin der US-Umweltbehörde EPA. Die EPA hatte den Softwarebetrug bei VW im vergangenen Jahr maßgeblich mit aufgedeckt. Oge leitete die EPA-Abteilung für Verkehrsabgase von 1994 bis 2012.





























Dazu schreibt aktiencheck.de weiter: Lauda-Königshofen - Volkswagen-Aktie: Wichtige Marken nach unten durchbrochen - Chartanalyse



Zum Start in die neue Woche legte die Aktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) den Rückwärtsgang ein, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily de" in seiner aktuellen Veröffentlichung . Volkswagen-Aktie: Wichtige Marken nach unten durchbrochen - Chartanalyse. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September überraschend stark verbessert - quer durch alle Branchen . Ifo: Wirtschaft geht voller Optimismus in den Herbst. Das wichtigste Konjunkturbarometer, der Ifo-Geschäftsklimaindex, schnellte überraschend um 3,2 auf 109,5 Punkte nach oben - das ist der höchste Stand seit gut zwei Jahren. Industrie, Handel und Bauunternehmen berichteten von besseren Geschäften und zeigten sich für die kommenden Monate viel optimistischer. Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte, die deutsche Wirtschaft erwarte einen goldenen Herbst. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: Berlin - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer befürchtet, dass die Wirtschaft leiden könnte, wenn die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland weiter um sich greift . BDA-Präsident warnt vor Imageverlust für deutsche Produkte. weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: Berlin - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer befürchtet, dass die Wirtschaft leiden könnte, wenn die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland weiter um sich greift . Arbeitgeberverband warnt vor Imageverlust. «Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir im Ausland für unsere Willkommenskultur gefeiert wurden. Jetzt zeigt sich ein anderes Bild», sagte Kramer der «Passauer Neuen Presse». Das könne unter anderem dazu führen, dass das Image deutscher Produkte leidet und die Investitionsbereitschaft zurückgeht. weiterlesen ...

www.haz.de meldet dazu: Dobrindt plant fürs Turbo-Netz 5G weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Volkswagen-Aktie: Präsentation des neuen Elektroautos mit Spannung erwartet - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu neuepresse.de: Mit fünf Schritten ins Turbo-Netz weiterlesen ...

oberpfalznetz.de berichtet dazu: Bayerische Wirtschaft auf Rekordkurs weiterlesen ...

Dazu schwarzwaelder-bote.de: Deutschland: Ifo: Wirtschaft im September viel optimistischer weiterlesen ...

Dazu schreibt rhein-zeitung.de weiter: Ifo: Wirtschaft geht voller Optimismus in den Herbst weiterlesen ...