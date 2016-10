"WOLFSBURG - Der im VW -Konzern wichtige Gewinnbringer China liefert trotz steigender Verkaufszahlen nicht mehr die ..."

Im Jahr 2014 hatte das China-Geschäft per September noch fast 4 Milliarden Euro in die Wolfsburger Kassen gespült. Das Geschäft im Reich der Mitte ist neben den Renditebringern Audi , Porsche und der VW-Finanzdienstleistungstochter der nach absoluten Zahlen wichtigste Gewinnlieferant. Der VW-Konzern teilte sich Kosten und Erträge in China mit lokalen Partnern. Das ist Vorschrift dort, westliche Unternehmen aus Schlüsselindustrien müssen Joint Ventures bilden.

Die VW-Kernmarke verkauft bereits jedes zweite Auto weltweit in China. Der Konzern mit seinen zwölf Marken kommt bei seinen globalen Auslieferungen auf rund ein Drittel China-Anteil. Das boomende asiatische Reisenreich ist vor den USA der größte Pkw-Markt der Welt. Sowohl die Verkäufe des gesamten Konzerns als auch die der Kernmarke mit dem VW-Logo standen in China per September rund 11 Prozent im Plus.





Artikel von dpa.de: BERLIN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren . Wirtschaft warnt vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland. Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem "Handelsblatt" (Montag). Das ginge "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", warnte er. Vor einigen Tagen waren Pläne Gabriels bekannt geworden, die weit über die bisherigen Regelungen des Außenwirtschaftsgesetzes hinausgehen. Ziel ist es, deutsche Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen besser vor Übernahmen etwa durch Firmen aus China schützen. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt weiter: Lieber

Leser,



die

Daimler Aktie gehört in diesem Jahr zu den Favoriten unter den

Premium-Herstellern aus Deutschland . Daimler: Erholung auf wackeligen Beinen?. Die Offensive E-Mobilität

und

autonomes Fahren, kommt bei den Anlegern gut an. Die neue

E-Klasse

wird ab diesen Monat in China ausgeliefert, der Absatz hat

sich

zuletzt in dem Land erhöht. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: INGOLSTADT - Die VW-Oberklassentochter Audi punktet im August vor allem beim Verkauf in Westeuropa . VW-Tochter Audi punktet mit starkem Absatz im Heimatmarkt. Weltweit setzte der Autobauer mit 132 350 Autos 2,9 Prozent mehr ab als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dank des neuen A4 war insbesondere der Absatz auf dem Heimatmarkt Deutschland mit einem Plus von 10,9 Prozent robust - aber auch in Großbritannien konnte Audi mit plus 13,2 Prozent verlorenen Boden wiedergutmachen. Im Juli war der Verkauf nach dem Brexit-Votum der Briten hier noch um knapp zehn Prozent eingeknickt. Stark entwickelte sich im August auch Spanien mit einem Plus von fast einem Viertel. In China stand ein Plus von 8,8 Prozent zu Buche. Schwierigkeiten macht das von einer Wirtschaftskrise geschüttelte Brasilien. weiterlesen ...

anleihencheck.de meldet dazu: München (www anleihencheck de) - Für Vontobel ist die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können



Die Produktion von Volkswagen - Europas größtem Automobilhersteller-, laufe seit Montagmorgen an allen Standorten wieder normal . Vontobel Aktienanleihen auf Volkswagen: Produktion wieder aufgenommen, Zukunftspläne noch ungewiss. weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de weiter: Eröffnungsfeier mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...





























Weitere Nachricht dazu von boerse-online.de: VW-Aktie: Konzern-Absatz trotz Dieselgate gestiegen weiterlesen ...

Weitere Nachricht von finanztreff.de: VW steigert Verkäufe im September deutlich weiterlesen ...

Dazu meldet dw-world.de: VW: E-Autos statt Diesel-Skandal weiterlesen ...

n-tv.de schreibt dazu weiter: E-Auto-Produktion ankurbeln: VW findet chinesischen Kooperationspartner weiterlesen ...

rumas.de berichtet: Volkswagen-Aktie: Produktion wieder aufgenommen - Zukunftspläne noch ungewiss - Aktienanalyse weiterlesen ...