"WOLFSBURG/CHATTANOOGA - Der VW hat in den Vereinigten Staaten derzeit mit einem Verkaufsstopp für zahlreiche ..."

Die am Donnerstag (Ortszeit) präsentierte Geländelimousine (SUV) mit sieben Sitzen trägt den Namen Atlas. Das teilte VW am Freitag nach der Premiere des Fahrzeugs im kalifornischen Santa Monica mit. Im Programm seien ein 2,0 Liter großer Vierzylinder-Turbo und ein 3,6 Liter großer Sechszylinder-Saugmotor, beide mit 8-Gang-Automatik.

"Dies ist der größte und markanteste Volkswagen, den wir jemals in den USA gebaut haben", sagte Volkswagens Nordamerika-Chef Hinrich J. Woebcken. Das sogenannte Midsize-SUV - nach US-amerikanischem Maßstab ist der Siebensitzer nur mittelgroß - besetze ein wachsendes Segment, auf das 2015 ein Zehntel aller Neuzulassungen in den USA entfielen.

Der VW-Konzern verkaufte in den USA in den ersten neun Monaten 2016 nur noch 426 000 Fahrzeuge, 6 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Pkw-Marke mit dem VW-Logo verlor 13 Prozent.

VW baut den Atlas in seinem einzigen US-amerikanischen Werk in Chattanooga (Tennessee). Dort wird auch der US-Passat produziert. Angaben zu Spritverbrauch und Abgaswerten des Atlas will VW vor der Markteinführung "im Frühjahr 2017 bekanntgegeben". Von Ende 2017 an soll es den Siebensitzer auch in Russland und im Nahen Osten geben.

Der Atlas ist gut 5 Meter lang. Zum Vergleich: Der auf Golf-Basis gebaute VW Tiguan misst 4,43 Meter. Der Tiguan wird in einer längeren Version mit ebenfalls sieben Sitzen von 2017 an im mexikanischen Puebla gebaut. Er wird mit 4,64 Metern gut 20 Zentimeter länger sein.





Nachricht von dts-nachrichtenagentur.de: Angesichts steigender Gewinne beim Autokonzern Volkswagen und einer Milliardenwiedergutmachung für Dieselfahrer in den USA fordern Verbraucherschützer nun auch eine Entschädigung für Kunden in Deutschland und Europa . Verbraucherschützer verlangen von VW Entschädigung für europäische Dieselkunden. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-Länder-Vergleich der führenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt. Von maximal 100 möglichen Indexpunkten erreichte Deutschland in diesem Jahr 53 Punkte, das war ein Punkt mehr als im Vorjahr. An der Spitze des Rankings liegen die USA (76 Punkte), Südkorea (70) und Großbritannien (65). Danach folgen Finnland (62) und Japan (58). weiterlesen ...

dpa.de berichtet: HERNDON - Immer noch keine Besserung in Sicht: VW hat in den besonders vom Abgasskandal betroffenen USA erneut einen Einbruch beim Absatz hinnehmen müssen . VW-Verkäufe in den USA brechen im September weiter ein. Im September verkauften die Wolfsburger in dem wichtigen Markt 24 112 Autos mit dem Volkswagen -Logo und damit 7,76 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bei der Golf-Familie sackte der Absatz sogar um knapp 13 Prozent ab. Beim Jetta verzeichnete VW hingegen ein Verkaufsplus von 6,8 Prozent. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: MÜNCHEN - Vor den Protestaktionen gegen die europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft dem DGB vorgeworfen, "mit Halbwahrheiten und Falschinformationen zu TTIP und CETA die Ängste der Bürger zu schüren" . Bayerische Wirtschaft wirft DGB Stimmungsmache gegen TTIP vor. Weder Umwelt- noch Sozialstandards seien Gegenstand der Verhandlungen mit den USA und Kanada. Arbeitnehmerrechte in Deutschland könnten dadurch nicht eingeschränkt werden, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch in München. weiterlesen ...

Meldung von wolfsburgerblatt.de: Eröffnungsfeier mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...





























Mehr dazu von finanztreff.de: Ein Jahr Dieselgate – Analysten sehen bei VW mehr Chancen als Risiken weiterlesen ...

n-tv.de schreibt: E-Auto-Produktion ankurbeln: VW findet chinesischen Kooperationspartner weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: Volkswagen-Aktie: Produktion wieder aufgenommen - Zukunftspläne noch ungewiss - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu n-tv.de: Vergleichsangebot im Abgas-Skandal: US-Kunden freuen sich über VW-Angebot weiterlesen ...

Dazu schreibt heute.de weiter: VW auch in Brasilien in die Enge getrieben weiterlesen ...