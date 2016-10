"Wirtschaftsministerium stellt Aixtron-Übernahme auf Prüfstand"

Aixtron

durch chinesische Investoren steht auf tönernen Füßen. Das Bundeswirtschaftsministerium will das Geschäft erneut eingehend prüfen - seine Anfang September an den Bieter Fujian Grand Chip Investment (FGC) erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung widerrief das Haus von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) nach Angaben vom Montag in der vergangenen Woche. Zu den Gründen wollte ein Sprecher keine Stellung nehmen.war am späten Freitagabend darüber informiert worden, tappt nach Aussagen eines Unternehmenssprechers aber im Dunkeln, was zum Umdenken im Ministerium führte.

Am Markt zeigten sich Anleger enttäuscht, sowohl die frei handelbaren Papiere als auch die bereits im Rahmen des Angebots angedienten Aktien gaben am Mittag 7 Prozent beziehungsweise 9 Prozent nach. Börsianer waren von der Nachricht kalt erwischt worden und beurteilten die Chancen für die Übernahme nun skeptischer. Eine Hängepartie droht denjenigen Anlegern, die sich bereits für das Angebot aus China entschieden hatten: Seit Samstag läuft eine 30-Tage-Frist, während der sie nicht von der Andienung zurücktreten können.

ANNAHMEFRIST FÜR ANGEBOT AM FREITAG AUSGELAUFEN

Grand Chip Investment hatte Ende Juli ein 670 Millionen Euro schweres Kaufangebot für Aixtron abgegeben. Zuletzt hatte es noch so ausgesehen, dass die Chinesen fast am Ziel sind. Bis Ende vergangener Woche waren ihnen eigenen Angaben zufolge rund 65 Prozent der Anteile angeboten worden. Die Annahmefrist war am Freitag ausgelaufen, die Annahmeschwelle lag bei 50 Prozent plus einer Aktie. Bedingung war allerdings auch, dass die Behörden dem Deal zustimmen.

Aixtron stellt Maschinen für die Chipindustrie her, hatte zuletzt aber unter verzögerten Aufträgen, Preisdruck und hohen Entwicklungskosten zu leiden. Die Rheinländer schrieben Verluste und rechnen auch im laufenden Jahr noch mit roten Zahlen. Das Management hatte die Annahme der Offerte empfohlen.

WIRTSCHAFTSMINISTER POCHT AUF MEHR STAATLICHE KONTROLLE

Hinter den chinesischen Bietern stehen nach Informationen aus Branchenkreisen staatlich kontrollierte Fonds. Chinesische Investoren greifen derzeit verstärkt nach deutschen Mittelständlern und Technologieunternehmen - für Aufsehen hatte insbesondere die Übernahme des Roboterbauers Kuka durch den chinesischen Hausgerätehersteller Midea gesorgt. Letztlich hatte Bundeswirtschaftsminister Gabriel den Weg für die Übernahme freigemacht und auf eine vertiefte Prüfung verzichtet.

Allerdings pocht Gabriel seit Monaten auf stärkere politische Einflussnahme gegen unerwünschte ausländische Investoren als derzeit im Außenwirtschaftsgesetz (AWG) vorgesehen. Wirtschaftsverbände wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnen dagegen vor Abschottung. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem "Handelsblatt" (Montag).

BRANCHENEXPERTEN ZWEIFELN

Unklar blieb am Montag zunächst auch, auf welcher Grundlage das Bundeswirtschaftsministerium die Prüfung der angedachten Übernahme wieder aufnimmt. Ob das Ministerium insbesondere sicherheitsrelevante Aspekte einer ausländischen Unternehmensübernahme unter die Lupe nehmen will, dazu wollte ein Sprecher des Ministeriums keine Angaben machen.

Unter Branchenexperten wachsen nun die Zweifel, ob die zustimmungspflichtigen Behörden den chinesischen Kauf freigeben. Es sei unklar, ob das deutsche Ministerium neue Erkenntnisse habe, die zu einer Wiederaufnahme des Prüfverfahrens geführt hätten, erklärte DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer. Bislang hätten sich seine Bedenken lediglich um die US-Finanzinvestitionsbehörde (CFIUS) gedreht und ob diese der Übernahme vor dem Hintergrund des Technologie-Transfers nach China zustimmen werde.

Im Januar hatte die US-Behörde beim geplanten Verkauf der Philips-Sparte Lumileds nach China wegen Sicherheitsbedenken geblockt - der niederländische Elektronikkonzern sitzt bis heute auf seinem Geschäft mit LED- und Autolichtkomponenten.





Dazu meldet dpa.de: BERLIN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren . Wirtschaft warnt vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland. Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem "Handelsblatt" (Montag). Das ginge "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", warnte er. Vor einigen Tagen waren Pläne Gabriels bekannt geworden, die weit über die bisherigen Regelungen des Außenwirtschaftsgesetzes hinausgehen. Ziel ist es, deutsche Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen besser vor Übernahmen etwa durch Firmen aus China schützen. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von dpa.de: WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im September nach zwei Rückschlägen in Folge wieder gestiegen . USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen deutlich stärker als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat habe die Zahl um 3,2 Prozent auf auf das Jahr hoch gerechnete 5,47 Millionen Häuser zugelegt, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Im August war der Verkauf der bereits bestehenden Häuser um revidiert 1,5 Prozent (zuvor 0,9 Prozent) gesunken und im Juli um 3,4 Prozent. weiterlesen ...

Artikel von aktiencheck.de: New York - Telefónica Deutschland-Aktienanalyse von Analyst Joshua Mills von Goldman Sachs:



Joshua Mills, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Mobilfunkanbieters Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) und senkt das Kursziel von 3,80 auf 3,60 Euro . Telefónica Deutschland-Aktie: Kannibalisierungseffekte als Gefahr - Verkaufsempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-Länder-Vergleich der führenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt. Von maximal 100 möglichen Indexpunkten erreichte Deutschland in diesem Jahr 53 Punkte, das war ein Punkt mehr als im Vorjahr. An der Spitze des Rankings liegen die USA (76 Punkte), Südkorea (70) und Großbritannien (65). Danach folgen Finnland (62) und Japan (58). weiterlesen ...

Mitteilung von t-online.de: VW hat erst etwa 300.000 Dieselautos umgerüstet weiterlesen ...





























nwzonline.de weiter: Lust auf Grusel Halloweenartikel lassen Kassen klingeln weiterlesen ...

Dazu politikexpress.de: McDonald–s Benefiz-Gala zugunsten Familien schwer kranker Kinder mit Rekord-Spendensumme (FOTO) weiterlesen ...

Mitteilung von sport1.de: Lippi wohl ins Reich der Mitte weiterlesen ...

Dazu finanztreff.de: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger werden mutiger weiterlesen ...

neuepresse.de weiter: Baby-Anzeige bei Ebay – Vater gesteht weiterlesen ...