"Wirecard AG: Starkes Wachstum innerhalb Q3/9 Monate 2016 "

DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

16.11.2016 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

-EBITDA Prognose für das Geschäftsjahr 2016 bestätigt

-EBITDA Prognose 2017: EUR 382 Mio. bis EUR 400 Mio.

Aschheim (München). Im dritten Quartal 2016 sowie innerhalb der ersten neun

Monate 2016 hat die Wirecard AG ihr dynamisches Unternehmenswachstum weiter

ausgebaut.

Im dritten Quartal 2016 stiegen die konsolidierten Umsatzerlöse um 33,2

Prozent auf EUR 267,6 Mio. (Q3 2015: EUR 200,9 Mio.). Der operative Gewinn

vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (EBITDA) erhöhte sich um 35,8

Prozent auf EUR 81,5 Mio. (Q3 2015: EUR 60,1 Mio.).

Der Umsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2016 von EUR 541,0 Mio.

um 33,0 Prozent auf EUR 719,4 Mio.. Das EBITDA im Konzern stieg im

Berichtszeitraum um 35,1 Prozent, von EUR 158,4 Mio. im Vorjahr auf EUR

213,9 Mio. Die EBITDA-Marge betrug im 9-Monatszeitraum 2016 29,7 Prozent

(9M 2015: 29,3 Prozent). Der Gewinn nach Steuern stieg um 120,0 Prozent auf

EUR 216,2 Mio. (9M 2015: 98,3 Mio.). Das Ergebnis je Aktie hat sich zum

Stichtag 30.9.2016 von 0,80 Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,75 Euro erhöht.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (bereinigt) belief sich nach

den ersten neun Monaten 2016 auf EUR 179,2 Mio. (9M 2015: EUR 133,3 Mio.).

Das in den ersten neun Monaten 2016 abgewickelte Transaktionsvolumen betrug

EUR 43,6 Mrd. und stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (9M 2015: EUR

32,0 Mrd.) um 36,3 Prozent. Der Anteil außerhalb Europas stieg im gleichen

Zeitraum um 69 Prozent auf ein Volumen von EUR 13,5 Mrd. (9M 2015: EUR 7,9

Mrd.).

"Als globaler Dienstleister profitiert Wirecard sowohl von einem stetigen

Wachstum des europäischen E-Commerce als auch von der dynamischen

Entwicklung in den weltweiten Wachstumsmärkten", kommentiert Wirecard CEO

Markus Braun.

Wirecard treibt die Entwicklung des elektronischen Bezahlens mit seinen

Innovationen in allen Bereichen der Zahlungsabwicklung, Kredit-und

Debitkartenherausgabe sowie mobiler Wallets, wie boon, auf internationaler

Ebene voran.

Der Vorstand erwartet für das vierte Quartal eine starke

Geschäftsentwicklung und bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr

2016 einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) in einer Bandbreite von EUR 298 Mio. Euro bis EUR 312 Mio. zu

erzielen.

Für das kommende Geschäftsjahr 2017 wird ein EBITDA in einer Bandbreite von

EUR 382 Mio. bis EUR 400 Mio. Euro erwartet.

Der Q3/9M-Bericht 2016 steht ab sofort zum Download zur Verfügung.

ir.wirecard.de/finanzberichte

Kontakt:

Iris Stöckl

VP Corp.Com./IR

Tel.: +49 (0) 89-4424-1424

e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com

http://www.wirecard.de

ISIN DE0007472060

Reuters: WDI.GDE

Bloomberg: WDI GY

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von

Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen

Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische

Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale

Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und

-verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für

die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen

Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette

Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und

Kontoprodukte bereit.

Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX,

ISIN DE0007472060, WDI).

www.wirecard.de

16.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Wirecard AG

Einsteinring 35

85609 Aschheim b. München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-4424 1400

Fax: +49 (0)89-4424 1500

E-Mail: ir@wirecard.com

Internet: www.wirecard.com

ISIN: DE0007472060

WKN: 747206

Indizes: TecDAX, Prime All Share, Technology All Share

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

521225 16.11.2016





Dazu schreibt dpa.de: ACRON HELVETIA VII Immobilien AG: Ausserordentliche Generalversammlung beschliesst die Einführung eines Opting-Out in die Gesellschaftsstatuten . ACRON HELVETIA VII Immobilien AG: Ausserordentliche Generalversammlung beschliesst die Einführung eines Opting-Out in die Gesellschaftsstatuten. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Wirecard AG: Starkes Wachstum innerhalb Q3/9 Monate 2016 . Wirecard AG: Starkes Wachstum innerhalb Q3/9 Monate 2016. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: SFC Energy Partner AG-Gruppe liefert tragbares SFC Energienetzwerk an Belgische Armee . SFC Energy Partner AG-Gruppe liefert tragbares SFC Energienetzwerk an Belgische Armee. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: ASCHHEIM/MÜNCHEN - Der Zahlungsdienstleister Wirecard rechnet auch im kommenden Jahr mit einem stark steigenden operativen Gewinn . Wirecard stellt kräftiges Gewinnplus in Aussicht. 2017 werde ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 382 bis 400 Millionen Euro erwartet, teilte das TecDax-Schwergewicht am Mittwoch in Aschheim bei München mit. Die von Bloomberg befragten Experten haben bisher im Schnitt ein operatives Ergebnis von knapp 390 Millionen Euro auf dem Zettel, wobei die Spanne der 23 Schätzungen von 367 bis 406 Millionen Euro reicht. weiterlesen ...

abendblatt.de meldet dazu: Handys aus dem Ausland: Beim Smartphone-Import auf richtiges LTE-Band achten weiterlesen ...





























Artikel von boerse-online.de: Lenzing AG / Lenzing Gruppe mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung in den ersten neun Monaten 2016 weiterlesen ...

Dazu schreibt tagesspiegel.de weiter: Özoguz will Augenmaß im Umgang mit Islamisten - und erntet Kritik weiterlesen ...

Mehr dazu von wz-newsline.de: Beim Smartphone-Import auf richtiges LTE-Band achten weiterlesen ...

Meldung von abendblatt.de: Kinderehen: Im Kreis Segeberg existieren elf Kinderehen weiterlesen ...

nwzonline.de meldet dazu: Nur wenige Flüchtlinge haben Berufsabschluss weiterlesen ...