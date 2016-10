Wir hatten es gerade erst vor wenigen Wochen avisiert: Dieser Herbst wird hei├č! Und in der Tat, am Aktienmarkt ist nach Wochen der Lethargie die Volatilit├Ąt zur├╝ck ? und wie! Was kein Wunder ist, wenn man bedenkt, was sich momentan alles gleichzeitig tut.Zum einen beginnt der Start in ein neues Quartal mit den Bilanzen des alten. Ab Mitte Oktober kommen, zuerst vor allem aus den USA, die Quartalsbilanzen der Unternehmen auf den Tisch. Und niemand wagt ernsthaft vorhersehen zu wollen, wie die sich insgesamt diesmal geschlagen haben.

Ungew├Âhnlich viele Baustellen

Nat├╝rlich spielt auch die US-Pr├Ąsidentschaftswahl eine immer gr├Â├čere Rolle. Am 8. November, in genau f├╝nf Wochen, ist es so weit. Und vielen Investoren schwant B├Âses. Es ist keineswegs auszuschlie├čen, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Und selbst wenn es doch Mrs. Clinton w├╝rde: F├╝r die Anleger w├Ąre auch sie nicht die erste Wahl.

Hinzu kommt die Situation der Banken in Europa. Denen setzt die Niedrigzinspolitik zu, aber auch ausgebliebene Restrukturierungen seien Basis der Probleme ? zumindest behauptet das die EZB. Die Schlagzahl negativer Nachrichten nimmt momentan immer weiter zu. Und sie Sorge, dass die Zeit zur├╝ckkehrt, in der Banken durch Rettungspl├Ąne und damit am Ende mit Steuergeldern gerettet werden m├╝ssen, w├Ąchst. Und a propos EZB:

Die Versuche der Notenbanken, ihren Weg als richtig und erfolgreich zu verkaufen, werden mit jedem Jahr, das sie ihren gesteckten Zielen nicht n├Ąherkommen, unglaubw├╝rdiger. Das zehrt das Vertrauen in die Institutionen, die steuernd auf die Konjunktur einwirken sollten, sukzessive auf. Wobei besonders verbl├╝ft, dass US-Notenbank und EZB ein und dasselbe Problem in einer sehr vergleichbaren Gesamtsituation, n├Ąmlich zu geringe Infation und in deren Folge zu geringes Wachstum, v├Âllig gegens├Ątzlich angehen. Erstere reden die Wirtschaft stark und versuchen so zu suggerieren, dass die Infation von alleine zur├╝ckkehrt. Letztere dr├╝cken die Zinsen immer tiefer, um damit mehr Wachstum zu erzwingen, um das Infationsziel zu erreichen. Da kann ein mulmiges Gef├╝hl bei den Investoren nicht ausbleiben.

Die Zeichen deuten auf einen starken Trendimpuls

In der Mehrzahl der Jahre war der Herbst eine ?Bank? f├╝r die bullishe Seite. Aber das war und ist keineswegs immer so. Wenn die Perspektiven zu grau sind, die Hofnungen in das herannahende, neue B├Ârsenjahr zu gering, dann kann der Herbst auch mal eine ganze Menge an lukrativen Short-Chancen bringen. Noch ist ofen, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird, aber der hier abgebildete Chart des DAX, der ihn auf 60-Minuten-Basis ├╝ber den gesamten September zeigt, macht deutlich:

Die Schwankungsbreite nimmt sehr deutlich zu. Die Ausschl├Ąge werden in beide Richtungen zahlreicher und reichen immer weiter. Das ist ein deutlicher Hinweis auf einen bald anstehenden, sehr starken Trendimpuls. Dabei mag dessen Richtung noch ofen sein, aber da wir beim investoralert PREMIUM Chancen in beide Richtungen nutzen, ist die Richtung zweitrangig: Hauptsache ein starker Trendimpuls, denn der verhei├čt eben auch starke Gewinne!

Wir w├╝nschen eine erfolgreiche Handelswoche!

