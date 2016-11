"WIESBADEN - Der angeschlagene Kohlenstoffspezialist SGL will über eine Kapitalerhöhung rund 180 Millionen Euro ..."

und Skion, die Beteiligungsgesellschaft von BMW-Großaktionärin Susanne Klatten, haben Festbezugserklärungen unterzeichnet und beteiligen sich gemäß ihrer Anteile. Die Aktionäre VW und Voith beteiligen sich nicht.





dpa.de schreibt dazu weiter: HAMBURG - Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich für vertiefte deutsch-chinesische Beziehungen ausgesprochen, dabei aber Fairness und Gegenseitigkeit angemahnt . Steinmeier: Chinesische Investitionen dürfen keine Einbahnstraße sein. "Chinesische Investitionen werden uns weiter sehr willkommen sein", sagte Steinmeier am Donnerstag zum Abschluss der Konferenz "China meets Europe" in der Handelskammer Hamburg. "Aber Investitionen dürfen nie eine Einbahnstraße sein." Deutsche Unternehmen in China müssten ebenso wie chinesische Unternehmen in Deutschland über einen freien Marktzugang verfügen. Die beiden Länder sollten nach Steinmeiers Worten ihre Zusammenarbeit über Politik und Wirtschaft hinaus auf Bildung, Wissenschaft, Schulwesen und Sport ausdehnen. weiterlesen ...

dpa.de meldet: FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize für Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen Investitionszurückhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) für verstärkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenüber dem Frühjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere Ausrüstungen. weiterlesen ...

dpa.de meldet: WIESBADEN - Der angeschlagene Kohlefaser-Spezialist SGL hat in den ersten neun Monaten 2016 einen Umsatzrückgang von gut sechs Prozent verbucht . Kohlefaser-Spezialist SGL im ersten Dreivierteljahr mit Umsatzminus. Die Erträge schrumpften von 598,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 562,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Geschäftsführung machte unter anderem den niedrigen Ölpreis für den Schwund verantwortlich - denn deswegen gehe beispielsweise die Nachfrage aus energienahen Branchen in Nordamerika zurück. Wegen des preiswerten Öls schrumpften Investitionen etwa in die Schiefergas-Gewinnung per Fracking, erläuterte ein Sprecher. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: PEKING/CHENGDU - Der chinesische Staat mischt bei Investitionen in Deutschland kräftig mit . Chinas Staat mischt bei Investitionen mit - Gabriel trifft Aktivisten. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, die während des Besuchs von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in China veröffentlicht wurde. Zum Abschluss seiner teils kontroversen Gespräche in Peking traf der Vizekanzler mit einer Gruppe von Bürgerrechtsanwälten, Menschenrechtlern und Intellektuellen zusammen. Anschließend flog Gabriel nach Chengdu, um an einer Messe teilzunehmen. weiterlesen ...

