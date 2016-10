"WIESBADEN - Der angeschlagene Kohlefaser-Spezialist SGL hat einen Käufer für sein verlustreiches Geschäft mit ..."

Die Wiesbadener kündigten an, wegen des Verkaufs Wertberichtigungen von 40 bis 50 Millionen Euro in diesem Geschäftsjahr verbuchen zu müssen. Die Prognose kippte der Vorstand ganz. Angesichts der radikalen Neuausrichtung und Verkleinerung des Konzerns solle es in der Umbauphase keine kurzfristigen Ergebnisziele mehr geben. Um sich neue finanziellen Spielräume zu eröffnen und Schulden zu senken, prüft das Unternehmen nun eine Kapitalerhöhung. Derzeit würden Vorteile und die Machbarkeit eines solchen Schritt untersucht. Aktien von SGL lagen zum Handelsauftakt am Donnerstag leicht im Minus.





Dazu dpa.de weiter: WASHINGTON - IWF-Chefin Christine Lagarde hat Deutschland zu mehr Investitionen für zusätzliches Wirtschaftswachstum aufgefordert . IWF-Chefin Lagarde fordert von Deutschland mehr Investitionen. Länder wie Deutschland, Kanada und Südkorea hätten Spielraum und sollten diesen nutzen, um Konjunktur und Produktivität anzukurbeln und so die globale Wirtschaft zu stützen, sagte Lagarde am Donnerstag in Washington vor Beginn der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). weiterlesen ...

Meldung von yahoo.com: Bekannte Stärken in der beruflichen Bildung, aber noch immer Nachholbedarf bei den Investitionen: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lobte in einem am Donnerstag vorlegten Bildungsbericht die Berufsausbildung in Deutschland, verwies aber auf Schwächen bei der Finanzierung des gesamten Bildungswesens . OECD lobt berufliche Bildung in Deutschland. Der Trend zu höheren Abschlüssen, die auch deutlich bessere Einkommen versprechen, hält an. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: Berlin - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwächer ab, hieß es weiter. weiterlesen ...

