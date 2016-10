Wien (www fondscheck de) - Gute Nachrichten für Anleger des in Abwicklung befindlichen offenen Immobilienfonds SEB ImmoInvest (ISIN DE0009802306/ WKN 980230) und anderer ehemaliger SEB Fonds

Dazu schreibt dpa.de weiter: NEW YORK/LONDON/WIEN - Die Ölpreise haben am Freitag keine klare Richtung gefunden . Ölpreise ohne klare Richtung - Fünfte Gewinnwoche in Folge. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am späten Nachmittag 51,47 Dollar. Das waren 9 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI zur November-Lieferung fiel hingegen um 13 Cent auf 50,50 Dollar. weiterlesen ...





Dazu schreibt salzburg.com weiter: Kenneth Lonergan (54) gastiert zu einem spannenden Zeitpunkt in seiner Karriere in Wien . Kenneth Lonergan: Jetzt fühle ich mich als Regisseur. In der US-Independentfilmszene hoch angesehen, ist der New Yorker Dramatiker, Regisseur und Drehbuchautor einem breiteren Publikum bisher nicht bekannt. Mit seiner dr weiterlesen ...

Weitere Nachricht von presseportal.de: Düsseldorf/Wien - Image-Enhanced Endoscopy Im Rahmen der United European Gastroenterology (UEG) Week 2016 in Wien präsentierte Fujifilm Europe, ein Vorreiter im Bereich der diagnostischen Bildgebung, zum ersten Mal offiziell sein neues ELUXEO(TM) Endoskopie-System . Fujifilm launcht ELUXEO - die nächste Generation endoskopischer Systemlösungen auf Basis der einzigartigen 4-LED Multi Light Technologie. Sein Herzstück ist Fujifilms weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von fondscheck.de: Wien (www fondscheck de) - Die französische Fondsboutique DNCA Finance hat ihr Sortiment an Europa-Aktienfonds um ein weiteres Produkt ergänzt, so die Experten von "FONDS professionell"



Der DNCA Invest Archer Midcap Europe (ISIN der Privatanlager-Tranche: LU1366712435) investiere in Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung, die gemäß der Analyse der Fondsmanager mit einem Abschlag auf ihren Substanzwert gehandelt würden . DNCA-Fonds wagt sich in wenig erforschtes Terrain - Fondsnews. weiterlesen ...

Nachricht von boerse-online.de: Ölpreise ohne klare Richtung - Fünfte Gewinnwoche in Folge weiterlesen ...





























Weitere Nachricht dazu von ariva.de: Ölpreise drehen ins Plus - Fünfte Gewinnwoche in Folge weiterlesen ...

Dazu meldet sport1.de weiter: Schock-Diagnose für Ronaldo-Schreck Almer weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: Quartalszahlen: Verizon enttäuscht, Microsoft überrascht positiv weiterlesen ...

Dazu meldet augsburger-allgemeine.de: Uraufführung in Wien: Ein Kinderspiel: Elfjährige komponiert eigene Oper weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von transfermarkt.de: ÖFB-Teamkeeper | Almer droht lange Verletzungspause weiterlesen ...