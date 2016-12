"WIEN - Die Wiener Börse hat am Donnerstag leicht im Plus geschlossen "

Der ATX hingegen stieg am Vormittag zwischenzeitlich bis auf 2539,34 Einheiten und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2015. Im Späthandel gab er seine Gewinne nach einer verhaltenen Eröffnung an der Wall Street aber großteils wieder ab.

Unangefochten an der Spitze des ATX notierten die Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO), die um 5,68 Prozent auf 70,85 Euro zulegten. Bereits am Vortag hatten sie um über 6,2 Prozent zugelegt, nachdem sich das Ölkartell OPEC darauf geeinigt hatte, die Ölproduktion im kommenden Jahr zu drosseln. Im Verlauf war die SBO-Aktie sogar bis auf 72,20 Euro und damit auf ein neues Jahreshoch gestiegen.

Selbiges galt für die Papiere des Branchenkollegen OMV, die um moderate 0,26 Prozent höher bei 30,58 Euro aus dem Handel gingen, nachdem sie im Verlauf bis auf 30,95 Euro gestiegen waren.

Ein neues Jahreshoch (bei 17,67 Euro) erreichten außerdem die Anteilsscheine der Raiffeisen Bank International (RBI), die den Handelstag schließlich etwas darunter bei 17,59 Euro und mit einem Plus von 2,36 Prozent beendeten. Das Finanzinstitut hat den Verkauf ihrer polnischen Tochter Raiffeisen-Leasing Polska an die PKO Leasing abgeschlossen.

Die Vienna Insurance Group (VIG) wiederum hat den Erwerb zweier AXA-Gesellschaften in Serbien finalisiert. Mit dem Zukauf erhöht der Versicherer seinen Marktanteil in dem Land auf rund 12 Prozent. Die VIG-Aktie gewann 0,96 Prozent auf 19,39 Euro.

Auch bei der Agrana gab es Übernahme-Neuigkeiten: Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern hat den argentinischen Fruchtzubereitungshersteller Main vollständig übernommen. Die Agrana-Aktie gewann 1,56 Prozent auf 110,80 Euro.

Lenzing stiegen nach anfänglichen Verlusten klar um 1,24 Prozent auf 122,00 Euro. Der Aufsichtsrat des Faserherstellers dürfte bei der Entscheidung über den Bau der nächsten Lyocell-Produktionsanlage einen Standort in Alabama (USA) gegenüber Lenzing (Oberösterreich) bevorzugen, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN).

Valneva legten 1,19 Prozent auf 2,63 Euro zu. Der auf Healthcare spezialisierte britisch-amerikanische Private-Equity-Fonds MVM Life Science Partners LLP steigt mit 7,5 Prozent beim französisch-österreichischen Impfstoffhersteller ein.

Daneben lagen neue Analysteneinschätzungen vor: Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat sowohl die Aktien der Porr als auch jene der s Immo von "Buy" auf "Hold" abgestuft. In beiden Fällen wurde die mittlerweile hohe Bewertung der Titel als Grund angeführt. Die Porr-Aktien verloren 2,01 Prozent auf 34,66 Prozent, die Papiere der s Immo notierten hingegen mit einem knappen Plus von 0,20 Prozent wenig verändert bei 9,98 Euro.





