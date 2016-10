"WIEN - Die teilstaatliche Telekom Austria hat im dritten Quartal bei Ergebnis und Umsatz zugelegt "

Seit Jahresanfang sank das Nettoergebnis von 308,4 auf 306,7 Millionen Euro, das Ebit gab um 2,2 Prozent auf 434,4 Millionen Euro nach. Beim Umsatz gab es ein Minus von 0,3 Prozent, dafür legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 2,1 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro zu.

Hilfreich sei das Geschäft in Kroatien und Bulgarien gewesen, hinderlich hingegen war die Senkung der Roaming-Tarife, hieß es in der Mitteilung des inzwischen mehrheitlich der mexikanischen America Movil gehörenden Unternehmens weiter. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Telekom Austria. Damit sollen die Umsatzerlöse weiter um ein Prozent zulegen und das Dividendenziel wird bei 20 Cent je Aktie gesehen.





salzburg.com schreibt weiter: Daniel Hajj, Schwiegersohn des milliardenschweren Investors Carlos Slim und CEO der Telekom-Austria-Mutter America Movil, sieht in Österreich auch weiterhin eine gute Plattform, um in Europa zu expandieren . Hajj will mit Telekom Austria weiter expandieren. Eine Kapitalerhöhung bei der Telekom Austria sei weiterlesen ...

Meldung von salzburg.com: Telekom Austria-Chef Alejandro Plater sieht in Österreich noch erheblichen Nachholbedarf beim Umgang mit Fehlern . Telekom-Chef Plater: Nachholbedarf beim Umgang mit Fehlern. In Deutschland wittert Plater einen großen Markt, insbesondere für Cloud-Dienste. Um investieren zu können, müsse die Telekom aber sparen. Di weiterlesen ...

anleihencheck.de schreibt: Wien (www anleihencheck de) - Sechs Wochen nach dem Start des Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) der EZB wurden gestern von den ausführenden Zentralbanken erstmals die ISIN der gekauften Anleihen veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI)



Aus Österreich seien nach Angaben der Finnischen Zentralbank Anleihen der Telekom Austria, OMV, Novomatic, Strabag, Kelag, Energie Oberösterreich und dem Verbund gekauft worden . EZB: Gesamtvolumen des CSPP erhöht sich auf 10.427 Mio. Euro. weiterlesen ...

Mitteilung von salzburg.com: Der österreichische Kunde will immer mehr Bandbreite für schnelleres Internet und eine bessere Bildauflösung . A1 will Festnetz-Internet mit LTE beschleunigen. Allerdings liegt Österreich bei der Festnetz-Internet-Versorgung unter dem OECD-Durchschnitt. Darum will die Telekom-Tochter A1 500 Mio. Euro in weiterlesen ...

