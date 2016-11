"(Wiederholung: Zahlendreher in der Überschrift korrigiert ) "

ist wegen dubioser Einstellungen von Kindern einflussreicher Chinesen von der US-Justiz zur Rechenschaft gezogen worden. Insgesamt zahle das Institut rund 264 Millionen(247 Mio Euro), teilte das US-Justizministerium am Donnerstag mit. Dem Geldhaus war vorgeworfen worden, zum eigenen Geschäftsvorteil Jobs an Familienangehörige chinesischer Entscheidungsträger vergeben zu haben.

Den US-Behörden zufolge soll diese Praxis in großem Stil mit einer eigens dafür eingerichteten "Söhne-und-Töchter"-Kampagne betrieben worden sein. Dieses Programm sei nichts weiter gewesen als "Bestechung unter einem anderen Namen", heißt es in der Mitteilung der US-Justiz. Die Mitarbeiter seien nicht wegen ihrer Qualifikation verpflichtet worden, sondern um an Aufträge zu kommen.

Beteuerungen, wonach solche Einstellungsmethoden im Ausland üblich seien, taugten nicht zur Verteidigung, erklärte die Staatsanwaltschaft. "Das hat mit gewöhnlicher Geschäftsführung nichts mehr zu tun - es ist Korruption." Der Großteil der Summe, die JPMorgan nun zahlen wird, um den Rechtsstreit beizulegen, fließt mit 130,5 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC. Der Rest geht an das Justizministerium und die Notenbank Federal Reserve.





dpa.de schreibt dazu: MARRAKESCH - Nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten bekennt sich China weiter zum Klimaschutz . China will auch nach US-Wahl am Klimaschutz festhalten. "China wird seine Zusagen innerhalb des Paris-Abkommens erfüllen und respektieren", sagte der Sonderbeauftragte für den Klimawandel, Xie Zhenhua, am Donnerstag bei der UN-Konferenz in Marrakesch. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, dass er die Vereinigten Staaten aus dem Weltklimaabkommen von Paris zurückziehen will. Dass das Abkommen vor knapp einem Jahr zustande kam, war unter anderem der Kooperation der USA und Chinas zu verdanken. weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt dazu: Rekordbeschäftigung in Deutschland: Looks like USA – Trends am Arbeitsmarkt…



Man hört es immer wieder und muss dabei (warum eigentlich?) an Barack Obama denken . Deutscher Arbeitsmarkt: Schöner Schein, bittere Realität!. Fast Vollbeschäftigung, Rekordbeschäftigung, so viel Arbeit wie noch nie, Rekord, alle Menschen sind in Arbeit, es brummt, es geht voran, super, toll! Aber toll weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: HANNOVER - Deutschland und Europa sollten nach Meinung Günther Oettingers, EU-Kommissar für Digitales, mehr für die Datensicherheit tun . EU-Kommissar Oettinger fordert digitales 'BGB' für Europa. "Wir brauchen ein digitales, europäisches BGB", forderte Oettinger in Anspielung auf das zentrale deutsche Regelwerk der Beziehungen zwischen Privatpersonen, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Oettinger sprach am Mittwochabend auf dem Tag der niedersächsischen Wirtschaft der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) in Hannover. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: MÜNCHEN - BMW und die Tochter Rolls-Royce rufen 33 600 Autos mit defekten Airbags in die Werkstatt zurück . Airbags defekt: BMW ruft Autos zurück. Wegen eines Programmierfehlers würden bei einem Frontalzusammenstoß oder Auffahrunfall falsche Daten an den Airbag übermittelt, so dass er mitunter nicht auslöse. Bei einem Unfall in China sei ein Fahrer ums Leben gekommen, sagte ein BMW-Sprecher am Mittwoch. Betroffen seien 33 600 BMW 7er, BMW 5er GT und Rolls-Royce Ghost, die zwischen Dezember 2011 und Juni 2012 gebaut wurden. Die meisten seien in China unterwegs, in Deutschland seien 2300 Autos betroffen. weiterlesen ...

