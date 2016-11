"(Wiederholung mit berichtigtem Tippfehler im zweiten Satz des zweiten Absatzes "

beschäftigt das Essener Landgericht noch länger. Es setzte am Donnerstag einen neuen Termin für Mitte Dezember fest. Dann soll sich der weitere Verlauf des Verfahrens entscheiden. Der Kläger wirft RWE vor, durch den hohen Ausstoß des Konzerns an CO2 für den Klimawandel mitverantwortlich zu sein. Dadurch schmelze in seiner Heimat in den Anden ein Gletscher, sein Haus werde von einer Flutwelle bedroht. RWE müsse für den Schutz des Dorfes zahlen.

Der RWE-Anwalt erklärte, es gebe viele Ursachen für den Klimawandel - etwa Flugverkehr, Brandrodungen oder intensive Landwirtschaft in vielen Ländern. Zwischen dem Schadstoffausstoß von RWE und der Situation im Heimatort des Klägers in Peru gebe es keinen klaren kausalen Zusammenhang. Der Vorsitzende Richter ließ nicht erkennen, in welche Richtung er neigen könnte. Auch er betonte allerdings, dass es zentral auf einen Zusammenhang zwischen den RWE-Schadstoffen und dem Gletscher in dem peruanischen Dorf ankomme.





WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen.

Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG".

Es gab eine Zeit, da galten Versorger-Aktien als Witwen- und Waisenpapiere. Einfach aufgrund ihrer Ertragssolidität und ihrer Wertbeständigkeit. Doch diese Zeiten sind seit der Energiewende in

Deutschland vorbei. Die etablierten Versorger E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) sind börsentechnisch nur

KTG Agrar SE: Verkauf der wesentlichen Agrar-Aktivitäten in Deutschland und der Mehrheitsbeteiligung an der KTG Energie AG abgeschlossen





15 09 2016 22:25





KTG Agrar SE: Verkauf der wesentlichen Agrar-Aktivitäten in Deutschland und der Mehrheitsbeteiligung an der KTG Energie AG abgeschlossen

Altersarmut nimmt in Deutschland zu - Regierung rät zu mehr Vorsorge





























Innogy-Börsengang: RWE hofft auf zwei Milliarden Euro

Mindestlohn steigt um 34 Cent

Adidas: Produktion stückweise wieder „Made in Germany"

formnext 2016: Förderung der Messeteilnahme junger Unternehmen

Adidas setzt bei Produktion stückweise wieder auf 'Made in Germany'