"(Wiederholung aus technischen Gründen) "

in Ludwigshafen hat die Stadt die Sicherheitshinweise für ein nahes Gewerbegebiet aufgehoben. Weil die Messungen der Feuerwehr am Explosionsort erhöhte Schadstoffwerte ergeben hatten, war den Menschen in der Umgebung bislang geraten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich nicht länger im Freien aufzuhalten.

"Mittlerweile hat sich die Lage an der Einsatzstelle soweit stabilisiert, dass dies nicht mehr notwendig ist", teilte die Stadt Ludwigshafen am Donnerstag mit. Messungen soll es aber weiter geben. Für die Bewohner anderer nördlicher Stadtteile war die Warnung bereits am Dienstagabend aufgehoben worden.

Nach der Explosion im Landeshafen Nord hatte sich am Montag eine riesige Rauch- und Rußwolke gebildet. Bei dem Unglück starben zwei Mitarbeiter der BASF -Werksfeuerwehr, mehr als 20 Menschen wurden verletzt, viele schwer. Am Mittwoch war im Hafenbecken zudem eine weitere Leiche gefunden worden, bei der es sich vermutlich um einen seit der Explosion vermissten Matrosen handelt.

Der Chemiekonzern begann am Donnerstag damit, wichtige Anlagen wieder zu starten. Die beiden "Steamcracker" - zwei zentrale Anlagen für die Produktion - würden derzeit hochgefahren, sagte eine Sprecherin.





Dazu schreibt presseportal.de weiter: Baden-Baden - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www presseportal de/bilder - Die Musiker aus den USA um Sänger Ryan Tedder sind eine der gefragtesten Bands weltweit . Exklusives SWR3 Konzert mit OneRepublic: US-Topstars kommen am 4. November 2016 in die Eventakademie nach Baden-Baden. In Deutschland wurde OneRepublic mit dem Hit "Apologize" bekannt, der u. a. Soundtrack weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet: Kulmbach - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":



Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) . BASF-Aktie: Perspektiven weiterhin gut - Kaufempfehlung bestätigt - Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de meldet: MÜNCHEN - Der Markt an Webradio- und Online-Audio-Angeboten in Deutschland wächst stetig . Webradio-Angebote immer stärker gefragt. 2016 hat der Webradiomonitor erstmals mehr als 10 000 Angebote erfasst, wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisse stellt die BLM gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) bei den Münchner Medientagen Ende Oktober vor. Insgesamt wurden 10 139 Online-Audioangebote in Deutschland gezählt, davon fast 2500 Webradio-Angebote. weiterlesen ...

Nachricht von wallstreet-online.de: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-Länder-Vergleich der führenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in

aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem weiterlesen ...

Mehr dazu von aachener-zeitung.de: Deutsche Digital-Wirtschaft weiterhin nur Mittelmaß weiterlesen ...





























Dazu meldet shortnews.de weiter: Entertainment: Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz macht AfD-Erfolg wütend, traurig, fassungslos weiterlesen ...

Nachricht von abendblatt.de: International im Mittelfeld: Deutsche Digital-Wirtschaft weiterhin nur Mittelmaß weiterlesen ...

Dazu schreibt plasticker.de weiter: Trexel: GK Concept neues Mitglied im Experten-Netzwerk für physikalisches Schäumen - Engineering-Kooperation in Sachen MuCell weiterlesen ...

Dazu berichtet epochtimes.de: Merkel verurteilt Bombardierungen in Syrien als „unmenschlich“ – Deutschland an völkerrechtswidrigem Krieg beteiligt weiterlesen ...

Dazu berichtet augsburger-allgemeine.de weiter: US-Wahl 2016: Clinton vs. Trump: Live-Stream und Uhrzeit für das dritte TV-Duell weiterlesen ...