Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Angebliche Gift-CDs sorgen für Verunsicherung; keine Fälle im Präsidiumsbereich bekannt; in Köln und Leipzig ähnliche Falschnachrichten im Umlauf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis - Für Verunsicherung sorgen derzeit Nachrichten, die über soziale Medien und per Whatsapp Verbreitung finden.

Demnach sollen Umschläge in Briefkästen verteilt werden, die CDs mit Liedern und Texten aus dem Koran beinhalten. Diese CDs sollen mit einer chemischen Substanz behandelt sein, die die Atemwege belaste. In Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis sollen schon Menschen in Kliniken eingeliefert worden sein.

Seit dem Samstagvormittag ging bislang eine Vielzahl von Anrufen besorgter Bürger beim Polizeirevier Weinheim ein, die sich nach dem Wahrheitsgehalt dieser beunruhigenden Meldungen erkundigten.

Nach den derzeitigen Informationen handelt es sich um eindeutige Falschmeldungen und pure Panikmache, die offenbar zum Ziel haben, sowohl Muslime als auch Nichtmuslime zu verunsichern.

Dem Polizeipräsidium Mannheim sind definitiv keine Fälle in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis bekannt.

Wir rechnen damit, dass diese Falschmeldungen -"Fakes"- in den nächsten Tagen jedoch weitere Kreise ziehen werden. Deshalb raten wir dringend davon ab, solche Nachrichten, ob per Whatsapp oder in den sozialen Medien wie Facebook oder Twitter weiterzuleiten.

Nach unseren Informationen wurden in den vergangenen Tagen bereits in Köln und Leipzig ähnliche Nachrichten ohne Wahrheitsgehalt verbreitet.

Der Ursprung dieser Falschmeldung ist derzeit noch nicht bekannt.

