"WEIDEN - Nach der Einigung im Verkaufspoker um die angeschlagene Autowerkstattkette ATU mit rund 10 000 ..."

sowie Hedgefonds. Nach Angaben der IGhat man sich letztendlich darauf geeinigt, dass der bisherige Haupteigentümer nunmehr 80 Millionenan Sonderzahlung leistet. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Mobivia hatte bereits im September einen Kaufvertrag unter Vorbehalt unterschrieben. Monatelang war verhandelt worden, zuletzt stand die Einigung auf der Kippe, es drohte sogar die Insolvenz bei ATU.

"Mit der Einigung ist ATU von einem dreifachen Joch befreit", sagte Udo Schmode von der IG Metall in Berlin. Das Unternehmen sei entschuldet, müsse in Zukunft keine Horrormieten mehr bezahlen und habe seit 14 Jahren keinen Hedgefonds mehr als Eigentümer. "Seit langer Zeit können die Mitarbeiter von ATU wieder den Kopf heben", sagte Schmode.

Mit der Übernahme von ATU baut die Mobivia Grupe ihre führende Marktstellung in Europa mit knapp 2000 Werkstätten und mehr als 20 000 Mitarbeitern aus. ATU soll unter der eigenen Marke als eigenständiges Unternehmen im deutschsprachigen Raum agieren und den Sitz in Weiden behalten.





