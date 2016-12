"WEIDEN - Im zähen Ringen um die Zukunft der angeschlagenen Autowerkstattkette ATU mit rund 10 000 Beschäftigten ist ..."

sowie Hedgefonds. Monatelang war verhandelt worden, zuletzt stand die Einigung auf der Kippe, es drohte sogar die Insolvenz bei ATU.

Am 17. November war bei ATU deshalb eine Notgeschäftsführung eingesetzt worden. Eine Frist für eine Einigung galt bis Donnerstag um Mitternacht. Hätten sich die Beteiligten nicht geeinigt, hätte ATU eine Insolvenz gedroht. Wirtschaftsministerin Aigner hatte noch am Donnerstagmorgen vor allem an das Management der Deutschen Bank appelliert, "ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden." Aus Verhandlungskreisen hieß es nun, man habe sich darauf geeinigt, dass die Alteigentümer nunmehr 80 Millionen Euro an Sonderzahlung an die Vermieter leisten.

"Heute ist ein großer Tag für ATU und damit für Weiden - und für die ATU-Mitarbeiter ein vorgezogener Heiliger Abend", sagte Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggeweiß (SPD) der Zeitung "Der Neue Tag".

ATU wurde 1985 von Peter Unger gegründet und betreibt heute 577 Werkstätten in Deutschland, 25 in Österreich und 6 in der Schweiz. Nach vielen Eigentümer- und Chefwechseln gehört ATU derzeit noch einer Investorengruppe um den Hedgefonds Centerbridge. Für das Geschäftsjahr 2016/17 hatte ATU einen Jahresumsatz von knapp einer Milliarde Euro angepeilt, was nach Jahren schrumpfender Erlöse erstmals wieder einen leichten Anstieg bedeuten würde.

Die französische Werkstattkette Mobivia ist nach eigenen Angaben mit rund 11 000 Mitarbeitern und 1,76 Milliarden Euro Umsatz Marktführer in Europa. In Deutschland ist der Konzern bisher nicht vertreten.





Artikel von fondscheck.de: Frankfurt (www fondscheck de) - Die deutschen Unternehmen und ihre Manager blicken optimistisch in die Zukunft, trotz diverser politischer Unsicherheiten . DWS Deutschland-Fonds: Ganz schön zuversichtlich - Fondsanalyse. Ausgabefreudige Verbraucher stützen die Wirtschaft nach wie vor. Der DWS Deutschland-Fonds (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) ermöglicht eine breit gestreute Anlage in deutsche Standardwerte, ergänzt um Titel mit geringerer Marktkapitalisierung, so die Experten von DWS Investments. weiterlesen ...

optionsscheinecheck.de schreibt dazu weiter: Gablitz (www optionsscheinecheck de) - Die Experten vom "HebelprodukteReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe vier Long-Hebelprodukte auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) vor . Deutsche Bank-Calls bereits mit 255% Gewinn und Chance auf mehr - Optionsscheineanalyse. weiterlesen ...

Meldung von wallstreet-online.de: Zu Wochenbeginn wendete sich der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) höchstpersönlich mit einer Mitteilung an „alle Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter“ des Bankhauses









Deutsche-Bank-Chart: finanztreff de







Und was hatte John Cryan mitzuteilen? Neben dem obligatorischen Zweckoptimismus („wir . Deutsche Bank: Mehr als Zweckoptimismus?. weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: Berlin - Die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada fordern UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf, sich für eine Bestrafung von Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in Syrien einzusetzen . Bestrafung von Kriegsverbrechern in Syrien gefordert. «Es darf keine Straffreiheit für die Täter geben», forderten die sechs westlichen Staats- und Regierungschefs in einer außergewöhnlich scharf formulierten Erklärung. weiterlesen ...

Nachricht von ariva.de: DZ Bank AG: Allianz: Q3 besser als erwartet, Ausblick bestätigt weiterlesen ...





























Dazu berichtet meedia.de weiter: Kommentar zu Trump-Talk bei „Hart aber fair: „Entschuldigung, da muss ich Herrn Trump verteidigen“ von Ahrweiler, Gösta weiterlesen ...

Dazu berichtet zeit.de: Mobile Payment: Das Smartphonegeld kommt weiterlesen ...

nw-news.de weiter: «Aufschwung bleibt intakt»: Ifo-Index bleibt unverändert hoch weiterlesen ...

Dazu rhein-zeitung.de weiter: Ifo-Index unverändert hoch - „Aufschwung bleibt intakt“ weiterlesen ...

ariva.de meldet dazu: Robert Halver, Baader Bank AG: Halvers Kolumne: Wie viel Angst müssen Anleger vor dem GAU an den Zinsmärkten haben? weiterlesen ...