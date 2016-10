"WASHINGTON - Die Regulierung der Finanzmärkte muss aus Sicht des Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) überarbeitet ..."

Durch die aktuelle Niedrigzinspolitik der Notenbanken seien die Belastungen der Kreditinstitute zwar kurzfristig noch nicht sichtbar. Langfristig werde die europäische Finanzwirtschaft aber deutlich in Mitleidenschaft gezogen, sagte Fahrenschon. Zu viel Liquidität erhöhe die Gefahr von Engagements mit zu hohen Risiken. Von dieser Entwicklung könnten eher Institute betroffen sein, die auf den Kapitalmärkten besonders aktiv seien.

Die sinkenden Zinsmargen setzten vor allem Kreditinstitute mit solidem Bankgeschäft unter Druck. Davon seien alle "im breiten Kundengeschäft" tätigen Institute gleichermaßen betroffen. Es werde deshalb zu Fusionen, Einsparungen im Filialnetz, "Ausschöpfung von Preisspielräumen" und Personalabbau kommen. Die Institute sollten daher nicht durch weitere Auflagen und Vorgaben belastet werden - etwa durch neue Kapitalanforderungen.

Kleine und mittlere Geldhäuser dürften nicht mit den Regeln überzogen werden, die eigentlich für international tätige Institute gedacht seien. Vielmehr sollten passgenaue Regeln für Institute mit weniger komplexem Finanzgeschäft in Europa verankert werden, sagte er.





























dpa.de meldet: WASHINGTON - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hält sich weiter aus den Spekulationen über die Deutsche Bank heraus . Schäuble zur Deutschen Bank: 'Es wird viel zu viel geredet'. Natürlich gebe es Handlungsbedarf für alle Banken, sagte Schäuble am Samstag in Washington zum Abschluss der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt dazu weiter: Die Banken dominierten auch in der vergangenen Handelswoche das Geschehen . Wochenrückblick KW40: Innogy-IPO, Deutsche Bank und Commerzbank dominieren Geschehen, Warten auf Berichtssaison. Nach den Katastrophenmeldungen der Vorwoche sorgten nun jedoch Abspaltungsgerüchte für Gesprächsstoff. So will die

Commerzbank etwa das ETF- und Zertifikategeschäft

loswerden. Bei der Deutschen Bank steht die Fondssparte Deutsche Asset Management zur Disposition. Es sind weiterlesen ...

Dazu presseportal.de: Ulm - Es gab einmal die "Deutschland AG" - das waren die großen Konzerne, die sich gegenseitig kontrollierten und vor ungebetenen Übernahmen schützten . Südwest Presse: Kommentar zur Deutschen Bank. Und über ihnen thronte als Finanzier die Deutsche Bank. Die Internationalisierung hat dieses nationale Gebilde hinweggefegt. Darüber braucht weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt dazu: Liebe Leser,





die Deutsche Bank kämpft derzeit händeringend darum, eine Milliardenstrafe in den USA von 14 Milliarden Dollar soweit wie möglich herunterzuhandeln . Deutsche Bank mit neuen Überlegungen für KAPITALERHÖHUNG!. Mittlerweile hat sich wohl auch die Politik in

das Thema eingemischt, in Berliner Regierungskreisen ist die Rede von „diskreten Gesprächen“ zwischen Washington und Berlin. Trotz weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet: Bankenverband: Deutsche Banken lösen Probleme nicht von heute auf morgen weiterlesen ...

Dazu heute.de: Bankenverband: Deutsche Institute müssen sich global nicht verstecken weiterlesen ...

t-online.de meldet: : Deutsche Bank lotet mögliche Kapitalerhöhung aus weiterlesen ...

Meldung von ariva.de: onemarkets Blog: Wochenausblick: DAX schließt schwach. Fed-Protokoll und Bilanzsaison im Fokus! weiterlesen ...

heute.de schreibt: Schäuble und IWF-Chefin Lagarde: Offener Streit weiterlesen ...

Weitere Nachricht von wiwo.de: Deutsche Bank: Deutschland AG reloaded weiterlesen ...