"War die Groß-Razzia gegen islamistische Terror-Werber in Deutschland ein Erfolg? Die Migrationsbeauftragte der ..."

Berlin - Mit ihrer Mahnung zu ┬źAugenma├č┬╗ bei der Verfolgung von Islamisten hat die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan ├ľzoguz, einen Sturm der Entr├╝stung in der Union ausgel├Âst.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) warf der SPD-Politikerin vor, sie liege mit ihrer Warnung v├Âllig daneben: ┬źAuch nur anzudeuten, dass Sicherheitsbeh├Ârden hier willk├╝rlich vorgegangen sein k├Ânnten, sch├╝rt massives Misstrauen gegen unsere Sicherheitsorgane┬╗, sagte der CSU-Politiker der ┬źBerliner Zeitung┬╗.

Die Polizei war gestern mit einer Gro├črazzia in zehn Bundesl├Ąndern gegen die salafistische Gruppierung ┬źDie wahre Religion┬╗ vorgegangen, die zuvor vom Innenministerium verboten worden war. ├ľzoguz hatte sich danach skeptisch ├╝ber die Erfolgsaussichten solcher Razzien ge├Ąu├čert. Ob das ein richtiger Weg sei, das m├╝ssten die Sicherheitsbeh├Ârden wissen, sagte sie dem TV-Sender Phoenix. Wenn nichts herauskomme, hinterlasse das Spuren. Man m├╝sse bei der Verfolgung von Islamisten mit ┬źsehr gro├čem Augenma├č┬╗ vorgehen, damit es nicht hei├če, es werde willk├╝rlich in Moscheen eingedrungen.

Daraufhin hatte bereits CDU-Generalsekret├Ąr Peter Tauber die Migrationsbeauftragte scharf angegriffen: ┬źGegen Islamisten ist kein Augenma├č gefragt, sondern die volle H├Ąrte des Gesetzes┬╗, sagte er der ┬źBild┬╗-Zeitung. ┬źAnstatt unseren Sicherheitsbeh├Ârden f├╝r ihre hervorragende Arbeit zu danken, tritt ihnen Frau ├ľzoguz vors Schienbein.┬╗

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt warf ├ľzoguz vor, sie habe offenbar ihrerseits jedes Augenma├č verloren. ┬źFalsch verstandene Toleranz┬╗ sei v├Âllig fehl am Platz, wenn es um die Sicherheit der Menschen in Deutschland gehe, sagte sie der ┬źNeuen Osnabr├╝cker Zeitung┬╗. Die Organisation ┬źDie wahre Religion┬╗ habe verfassungsfeindliche Ideologien verbreitet und Jugendliche radikalisiert.

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, nannte es ┬źunfassbar┬╗, wie ├ľzoguz dem Bundesinnenminister und den Sicherheitsbeh├Ârden in den R├╝cken falle. ┬źFrau ├ľzoguz spricht von Willk├╝r - so etwas habe ich noch nicht erlebt┬╗, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hier sei ein kl├Ąrendes Wort der Bundeskanzlerin n├Âtig.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, begr├╝├čte das Verbot des Salafisten-Vereins. ┬źDas dient dem Schutz aller B├╝rger - ├╝brigens auch dem der Muslime┬╗, sagte Mazyek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er warnte aber zugleich vor der Gefahr, dass sich die Szene jetzt noch weiter radikalisiere: ┬źEinige Anh├Ąnger k├Ânnten sogar in den Untergrund gehen.┬╗

Die Gro├črazzia vom Dienstag k├Ânnte nach Einsch├Ątzung von Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf J├Ąger (SPD) Strafverfahren nach sich ziehen. ┬źEs wurde jede Menge Beweismaterial sichergestellt. Es ist m├Âglich, dass daraus auch noch Strafverfahren werden┬╗, sagte J├Ąger den ┬źRuhr Nachrichten┬╗.

