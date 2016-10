"WALLDORF - Europas größer Softwarehersteller SAP ist trotz eines durchwachsenen Quartals etwas optimistischer für ..."

Der Umsatz insgesamt kletterte im dritten Quartal im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 5,38 Milliarden Euro, der bereinigte Cloudumsatz legte um 28 Prozent auf 769 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg schwĂ€cher als die Erlöse um ein Prozent auf 1,64 Milliarden Euro. Die operative Marge sank demzufolge unerwartet stark auf 30,5 Prozent - die Walldorfer investieren weiter viel in die Cloudsoftware, die aber noch weniger lukrativ ist. Unter dem Strich stand bei SAP ein Gewinneinbruch von fast einem FĂŒnftel auf 725 Millionen Euro, weil nach Angaben des Konzerns wegen der guten Aktienkursentwicklung höhere Aufwendungen fĂŒr Aktienboni anfielen. Das kostete nach Angaben des Managements rund 300 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Vor einem Jahr hatten Umbaukosten fĂŒr Abfindungen und Vorruhestandsregelungen die Gewinne belastet.





Dazu dpa.de weiter: WALLDORF - Europas grĂ¶ĂŸer Softwarehersteller SAP ist trotz eines durchwachsenen Quartals etwas optimistischer fĂŒr das Gesamtjahr . SAP hebt Prognosen trotz durchwachsenen Quartals. Beim Umsatz und beim operativen Ergebnis rechnen sich die Walldorfer wegen einer guten Auftragslage nun etwas mehr aus, wie das im Dax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. "Alle Kennzahlen zum GeschĂ€ftsausblick tendieren zum oberen Ende der jeweiligen Bandbreite vom Jahresanfang", sagte Finanzvorstand Luka Mucic. Das vierte Quartal ist ĂŒblicherweise das stĂ€rkste bei Software-Unternehmen. Konkret rechnet SAP fĂŒr das laufende Jahr nun beim wichtigen Produktumsatz aus Cloud- und Lizenzsoftware mit einem um einen halben Prozentpunkt stĂ€rkeren Wachstum. Auch bei der stark wachsenden Cloudsoftware zur Miete aus dem Internet hob das Unternehmen die untere Grenze der Prognose auf mindestens 3 Milliarden Euro. Das um Sonderfaktoren und WĂ€hrungseffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll mindestens 6,5 Milliarden Euro statt zuvor 6,4 Milliarden erreichen. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: MÜNCHEN - Der Markt an Webradio- und Online-Audio-Angeboten in Deutschland wĂ€chst stetig . Webradio-Angebote immer stĂ€rker gefragt. 2016 hat der Webradiomonitor erstmals mehr als 10 000 Angebote erfasst, wie die Bayerische Landeszentrale fĂŒr neue Medien (BLM) am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisse stellt die BLM gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) bei den MĂŒnchner Medientagen Ende Oktober vor. Insgesamt wurden 10 139 Online-Audioangebote in Deutschland gezĂ€hlt, davon fast 2500 Webradio-Angebote. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de: Kulmbach - SAP-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der AktionÀr":



FĂŒr Maximilian Völkl von "Der AktionĂ€r" ist die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) ein Basisinvestment . SAP-Aktie: Vielversprechendes Chartbild - Aktienanalyse. weiterlesen ...

aktiencheck.de meldet: London - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Milan Radia von Jefferies:



Milan Radia, Aktienanalyst von Jefferies, rÀt in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) . SAP-Aktie: Kundenstamm tut sich mit Annahme von S4/Hana schwer - Jefferies rÀt zum Verkauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu schreibt rumas.de: SAP-Aktie: Solide Q3-Zahlen erwartet - Dividendenerhöhungen und AktienrĂŒckkĂ€ufe möglich! Aktienanalyse weiterlesen ...





























Artikel von rumas.de: SAP-Aktie: Große Herausforderungen! Verkaufsempfehlung bestĂ€tigt - Aktienanalyse weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: SAP-Aktie: Weniger Risiko im GeschÀftsmodell erlaubt höhere Kurse - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de schreibt dazu: SAP-Aktie: Solide GeschÀftsentwicklung erwartet - UBS rÀt vor Q3-Zahlen zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu rumas.de weiter: SAP-Aktie: Absoluter Highflyer im DAX! Ein Muss im Depot! Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: SAP-Aktie: GewinnschÀtzungen angehoben - J.P. Morgan rÀt zum Kauf und erhöht Kursziel - Aktienanalyse weiterlesen ...