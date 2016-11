DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Wacker Neuson SE: Wacker Neuson verbessert Ergebnis im dritten Quartal 2016

in schwierigem Umfeld

10.11.2016 / 07:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wacker Neuson verbessert Ergebnis im dritten Quartal 2016 in schwierigem

Umfeld

(München, 10. November 2016) Im dritten Quartal 2016 konnte die Wacker

Neuson Group, die zu den international führenden Baugeräte- und

Kompaktmaschinenherstellern zählt, Umsatzerlöse und Ergebnis zum Vorjahr

steigern. Im Neunmonatsvergleich liegt der Umsatz auf Vorjahresniveau, der

Ergebnisrückgang, den das Unternehmen zum ersten Halbjahr 2016 berichtete,

konnte nur zum Teil aufgeholt werden.

Entwicklung im dritten Quartal 2016

Trotz widriger Marktbedingungen wie den anhaltenden Krisen in vielen

Emerging Markets und in wichtigen Branchen wie der Landwirtschaft, der Öl-

und Gasindustrie sowie dem Bergbau konnte der Konzern im dritten Quartal

2016 seinen Umsatz um 2 Prozent zum Vorjahr auf 315,7 Mio. Euro steigern

(Q3/15: 311,0 Mio. Euro), bereinigt um Wechselkurseffekte belief sich das

Plus auf 3 Prozent.

Während der Umsatz im Kernmarkt Europa im dritten Quartal 2016 um 9 Prozent

zulegte, insbesondere aufgrund einer stabilen Nachfrage aus dem

Bauhauptgewerbe in den deutschsprachigen Ländern, Frankreich, Dänemark,

Schweden und Benelux, sank der Umsatz in der Region Amerikas um 15 Prozent.

In Nordamerika sind die Lagerbestände der Händler und Vermietkunden hoch

und viele Gebrauchtmaschinen zu niedrigen Preisen im Umlauf, was den Bedarf

an Neumaschinen senkt. Während China im Wachstum zulegte, verzeichnete der

Konzern Nachfragerückgänge in Australien und Neuseeland; der Umsatz in der

Region Asien-Pazifik sank um 23 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich im dritten

Quartal 2016 um 25 Prozent auf 19,3 Mio. Euro (Q3/15: 15,5 Mio. Euro). Die

EBIT-Marge stieg auf 6,1 Prozent (Q3/15: 5,0 Prozent). Das Periodenergebnis

lag mit 12 Mio. Euro über dem Vorjahr (Q3/15: 8,5 Mio. Euro), das Ergebnis

pro Aktie stieg um 42 Prozent auf 0,17 Euro (Q3/15: 0,12 Euro). Der

Vergleich zum Vorjahr beruht auf einem schwachen Umsatz- und Ergebnisniveau

im dritten Quartal 2015. So hatten die Nachfrageschwäche in der

Landwirtschaft, die Öl- und Gaskrise und ungünstige Wechselkurseffekte die

Leistungen im Vorjahr geschmälert, wie auch im laufenden Geschäftsjahr.

Entwicklung in den ersten neun Monaten 2016

Nach den ersten neun Monaten erreichte der Konzern einen Umsatz von 1.013,5

Mio. Euro, was nahezu dem Vorjahresniveau entsprach (9M/15: 1.017,4 Mio.

Euro). Vor allem das schwache erste Quartal 2016 sowie ein veränderter

Regionen- und Produktmix führten zu einem Ergebnisrückgang im 9-

Monatszeitraum: In diesem Zeitraum gingen das EBIT um 14 Prozent zum

Vorjahr auf 70 Mio. Euro und die EBIT-Marge auf 6,9 Prozent zurück (9M/15:

81,2 Mio. Euro; 8,0 Prozent). Das Periodenergebnis erreichte 45,8 Mio. Euro

(9M/15: 53,7 Mio. Euro), was einem Ergebnis pro Aktie von 0,65 Euro

entsprach (9M/15: 0,77 Euro).

Trotz des wirtschaftlichen Gegenwindes hält der Konzern konsequent an

seiner strategischen Ausrichtung fest. Hierzu erläutert CEO Cem Peksaglam:

"Zweifelsfrei ist 2016 für die Gruppe ein Jahr des Übergangs, in dem wir

Optimierungen von Prozessen und Strukturen genauso umsetzen wie

Voraussetzungen für künftiges Wachstum schaffen. Beispiele sind unsere

zunehmende Internationalisierung durch neue Werke in Brasilien und künftig

auch in China, die Zusammenführung der Ersatzteilversorgung unserer

Kompaktmaschinenwerke in Europa in einem Zentrallager in Nürnberg, die

Zusammenlegung unseres Forschungs- und Entwicklungszentrums für Baugeräte

(München) mit dem Produktionswerk in Reichertshofen und die Einführung

unserer eCommerce-Plattform. Auch haben wir mit dem Ausbau unserer Zero-

Emission-Produktlinie auf der diesjährigen weltgrößten Bauwirtschaftsmesse

bauma in München erneut Akzente setzen können. Damit stärken wir unsere

Organisation und Leistungsfähigkeit, um die wachsenden globalen

Herausforderungen der nächsten Jahre besser zu bewältigen."

Verbesserter Cashflow

Der operative Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 94,3 Mio. Euro

und lag damit deutlich über dem Vorjahresniveau (9M/15: 52,8 Mio. Euro).

Die Reduzierung des Working Capital um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr

resultierte insbesondere aus der planmäßigen Verringerung der Vorräte um 13

Prozent. Der Free Cashflow belief sich auf 10,2 Mio. Euro (9M/15: -28,4

Mio. Euro).

Umsatz und Ergebnis am unteren Rand der Prognose

"Die Unsicherheiten und damit Volatilitäten in unseren Märkten sind

weiterhin hoch. Vor allem die Geschäftsentwicklung in Nord- und Südamerika,

die rund 21 Prozent unseres Umsatzes ausmachen, aber auch die Zahlen aus

Australien und Afrika liegen deutlich hinter unseren Erwartungen zurück.

Europa sollte sich hingegen in Gänze weiterhin als robuste Absatzregion

erweisen," führt Peksaglam aus. Für das Geschäftsjahr 2016 geht das

Unternehmen davon aus, dass Umsatz und Ertrag am unteren Rand der

veröffentlichten Prognose liegen werden (Umsatz 1.375 bis 1.425 Mio. Euro;

EBIT-Marge 6,5 bis 7,5 Prozent). Für das Geschäftsjahr 2016 plant das

Unternehmen Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 120 Mio. Euro (2015: 118

Mio. Euro) und einen positiven Free Cashflow.

Die vollständige Quartalsmitteilung ist auf der Internetseite unter http://

wackerneusongroup.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/

2016/ einsehbar.

Tabelle: Umsatz- und Ertragslage

^

Kennzahlen Q3/16 Q3/15 Veränderung 9M/16 9M/15 Veränderung

in Mio. EUR

Umsatz 315,7 311,0 1,5% 1.013,5 1.017,4 -0,4%

EBIT 19,3 15,5 24,5% 70,0 81,2 -13,8%

EBIT-Marge in % 6,1 5,0 1,1PP 6,9 8,0 -1,1PP

Periodenergebnis 12,0 8,5 41,2% 45,8 53,7 -14,7%

Ergebnis je Aktie 0,17 0,12 41,7% 0,65 0,77 -15,6%

in EUR

°

Ihr Ansprechpartner:

Wacker Neuson SE

Katrin Yvonne Neuffer

Leiterin Unternehmenskommunikation/

Investor Relations

Preußenstraße 41

80809 München

Tel. +49-(0)89-35402-173

katrin.neuffer@wackerneuson.com

www.wackerneusongroup.com

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund

mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und

Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und

Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites

Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie

eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören

die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot

richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und

Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und

Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern

erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 1,38 Mrd. Euro und beschäftigt über

4.600 Mitarbeiter weltweit.

10.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Wacker Neuson SE

Preußenstr. 41

80809 München

Deutschland

Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0

Fax: +49 - (0)89 - 354 02 - 390

E-Mail: ir@wackerneuson.com

Internet: www.wackerneusongroup.com

ISIN: DE000WACK012

WKN: WACK01

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

519133 10.11.2016





