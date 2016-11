"VW baut in Deutschland bis zu 23 000 Jobs ab - Milliardeneinsparungen"

bringt dem größten europäischen Autobauer empfindliche Jobkürzungen - gleichzeitig sollen wichtige neue Themen angegangen werden.

Allein in Deutschland fallen bis zum Jahr 2025 bis zu 23 000 Stellen weg, wie Unternehmen und Betriebsrat am Freitag bestätigten. Der Abbau soll aber sozialverträglich erfolgen, etwa über Altersteilzeit. Weltweit werde VW bis zu 30 000 Jobs streichen, hieß es in Wolfsburg. Der gesamte Konzern beschäftigt insgesamt mehr als 624 000 Menschen, 282 000 davon in Deutschland. Der genaue Umfang der Kürzungen ist aus heutiger Sicht noch unklar - ebenso die Verteilung auf die Standorte.

VW-MARKENCHEF DIESS: 'SCHRITT NACH VORNE'

Zugleich einigte man sich auf hohe Investitionen, um VW fit für die Zukunft zu machen. So sollen auch etwa 9000 neue Stellen geschaffen werden, so dass in Summe 14 000 wegfallen. Die Standort-Verteilung hängt auch an der Frage, welche Mitarbeiter sich letztlich für den Schritt in die Altersteilzeit entscheiden werden. Bereits bis 2020 sollen die Kosten um 3,7 Milliarden Euro pro Jahr gedrückt werden.

VW-Markenchef Herbert Diess betonte: "Dieser Pakt ist für Volkswagen ein großer Schritt nach vorne, sicherlich einer der größten in der Geschichte des Konzerns." Bisher sei VW nicht gewappnet gewesen für den Wandel, bei der Produktivität habe man an Boden verloren. Bei der Rendite sei der Konzern weit abgeschlagen. "Volkswagen muss schnell wieder Geld verdienen und sich für den Zukunftssturm wappnen."

BETRIEBSRATSBOSS OSTERLOH: 'EINSTIEG IN NEUE ÄRA'

Konzernchef Matthias Müller betonte: "Der Zukunftspakt ist das größte Modernisierungsprogramm in der Geschichte unserer Kernmarke." Er ermögliche vor allem einen Transformationsprozess mit Blick auf die Zukunftsthemen Elektromobilität und Digitalisierung. "Uns allen ist bewusst: Die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt", sagte er.

Betriebsratschef Bernd Osterloh, der anfangs große Differenzen mit Diess über die Ausgestaltung hatte, gab sich zuversichtlich: "Mit dem Zukunftspakt schaffen wir den Einstieg in eine neue Ära. Er stellt nach langem Ringen einen tragbaren Kompromiss dar." Zudem habe der Gesamtbetriebsrat bis Ende 2025 Beschäftigungsgarantien durchgesetzt.

LANDESREGIERUNG: BEDAUERN ARBEITSPLATZABBAU

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der wie Osterloh auch im Aufsichtsrat von VW sitzt, würdigte die Einigung als klare und konsequente Orientierung an der E-Mobilität. Wolfsburg würde im VW-Konzern das Zentrum schlechthin für den IT-Bereich und strahle damit in die Region aus. "Wir werden diese Chance beherzt nutzen. Das ist das größte Umbauprogramm in der Geschichte des Unternehmens." Aber: "Die Landesregierung bedauert diesen Arbeitsplatzabbau sehr."

Es sollen aber alle Standorte erhalten bleiben. Mit dem Zukunftspakt wollen Betriebsrat und Unternehmen vor allem die aus Sicht aller Beteiligten nötigen Reformen bei der gewinnschwachen Kernmarke VW-Pkw mit Absicherungen für die Belegschaft vereinen. Der Abschluss war die Voraussetzung für den Investitionsplan des Autobauers bis 2021, über den der Aufsichtsrat am Freitag weiter beraten sollte. Dabei geht es um die Verwendung von insgesamt rund 100 Milliarden Euro.

VIELE LEIHARBEITER MÜSSEN HUT NEHMEN

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, dessen Gewerkschaft in der Belegschaft von VW traditionell stark verankert ist, sieht nun "die Weichen für die Zukunft der Marke auf nachhaltiges Wachstums gestellt". Auch wenn es in mittlerer Frist weniger Jobs geben werde, lasse sich dies "weitgehend durch die Ausnutzung der Altersfluktuation" steuern. "Der Kündigungsschutz bis 2025 gibt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Familien eine verlässliche Perspektive", ergänzte Hofmann. Dass nun aber Leiharbeiter ihren Hut nehmen müssen, sei schmerzlich.

Volkswagen hat derzeit an vielen Stellen zu kämpfen. Der Abgas-Skandal zwingt den Autobauer zum Sparen, zugleich muss der Konzern viel Geld in zentrale neue Trends der Branche stecken: Digitalisierung, Vernetzung, alternative Antriebe. Dazu hat die Pkw-Kernmarke seit langem ein Rendite-Problem. Der Hausmarke um Golf und Passat blieben zuletzt von 100 umgesetzten Euro nur rund 1,60 Euro als Gewinn, wovon dann noch Zinsen und Steuern abgingen.

Der Autoexperte Stefan Bratzel hält die beschlossenen Schritte bei VW für unerlässlich. "Wenn man sich nicht anpasst, geht man pleite", sagte er der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die nötige Schwerpunktsetzung bei neuen Technologien wie Elektroautos und autonomem Fahren. "Dafür braucht man Spezialisten."





