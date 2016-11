Istanbul - Der Fußballprofi Deniz Naki ist in der Türkei vom Vorwurf der Terrorpropaganda freigesprochen worden.

Das Gericht in der Kurdenmetropole Diyarbakir sei damit kurz nach Prozessbeginn einem überraschenden Antrag der Anklage gefolgt, sagte Nakis Anwalt Soran Haldi Mizrak der Deutschen Presse-Agentur. Der Linken-Abgeordnete und Prozessbeobachter Jan van Aken hatte zunächst von der Einstellung des Verfahrens gesprochen.

In der ursprünglichen Anklageschrift hatte die Staatsanwaltschaft Naki Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgeworfen und fünf Jahre Haft gefordert. Vor Gericht habe dann ein anderer Staatsanwalt den Freispruch für den früheren Spieler des FC St. Pauli und des SC Paderborn gefordert, sagte der Anwalt weiter.

Hintergrund des Verfahrens waren Nachrichten, die Naki über Twitter und Facebook verbreitet hatte. Aktuell spielt Naki für den Verein Amed Sk aus Diyarbakir.

Er werte den Ausgang des Verfahrens als Zeichen dafür, dass «der internationale Druck mal funktioniert hat», sagte Aken. «Deswegen wünsche ich mir, dass die Bundesregierung Taten folgen lässt, damit sich was ändert in der Türkei.» Am Prozess nahm auch ein Beobachter der deutschen Botschaft in Ankara teil.





