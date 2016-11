"Vor vier Jahren setzte das MacBook Pro mit seinem exzellenten Retina-Display neue Maßstäbe im Laptopmarkt "

Berlin - «Touch» ist das Zauberwort bei den neuen Laptop-Generationen. Die aktuellen Modelle von Microsoft , Lenovo und anderen Herstellern verfĂŒgen inzwischen durchgĂ€ngig ĂŒber Bildschirme zum Antippen und Wischen.

Auch Apple spendiert seinem neuen MacBook Pro ein berĂŒhrungssensitives Display. Dabei handelt es sich aber nicht um den eigentlichen Bildschirm, sondern um einen schmalen Displaystreifen am oberen Rand der Tastatur. In einem ausfĂŒhrlichen Praxistest erwies sich die «Touch Bar» als ein vielversprechendes Eingabeinstrument.

Das schmale OLED-Display ersetzt die Reihe der Funktionstasten auf der Tastatur. Im Praxistest fĂ€llt auf, dass die Leiste sich nicht wie ein Bildschirm anfĂŒhlt, sondern deutlich griffiger. Die Inhalte der Touch Bar sind gut zu erkennen, auch wenn man nicht rechtwinklig von oben auf die Tastatur schaut, sondern flach von vorne. Die Symbole erscheinen kristallklar und in Farbe - wie aufgedruckt. Der Streifen reagiert als Multi-Touch-Display auf mehrere Eingaben gleichzeitig. Bis zu zehn Eingabepunkte werden erkannt.Â

Bislang profitieren vor allem Anwendungen von Apple von der Touch Bar. So kann man beispielsweise in der Mail-Anwendung hÀufig verwendete Befehle wie «Antworten» oder «Als Spam markieren» als Symbol auf die Leiste legen und sie im Arbeitsalltag schneller erreichen als mit der Maus oder einer Tastenkombination.

In der Notizen-App kann man auf der Touch Bar AufzÀhlungen direkt anwÀhlen. In der Nachrichten-App oder in Mail kann man sich eine lange Reihe von Emoticons anzeigen lassen und das passende Emoji auswÀhlen. Die Fotos-App bietet an, durch viele Bilder zu wischen, um das gesuchte Foto schneller zu finden. Der Hauptmonitor zeigt dabei Vollansichten der Bilder an.

Im Kalender kann man einzelne Wochen schneller anwĂ€hlen und mit dem Finger Termine verschieben. Im Safari-Browser wischt man durch geöffnete Tabs, von denen die Touch Bar Miniaturansichten anzeigt. In anderen Browsern klappt das noch nicht. Da Apple aber die Programmschnittstelle (API) fĂŒr Entwickler geöffnet hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch Firefox, Google Chrome und andere Programme Bedienelemente fĂŒr die Touch Bar zur VerfĂŒgung stellen. Die Audio-Steuerung (Lauter, Leiser, Aus) bleibt die gesamte Zeit sichtbar, auch wenn man in anderen Programmen arbeitet.

Auch Anwendungen wie Microsoft Office und Adobe Photoshop werden kĂŒnftig die Tast-Leiste unterstĂŒtzen, weil Apple die Schnittstelle dafĂŒr geöffnet hat. Daher kann man darauf gespannt sein, wie Dritthersteller von Software das neue Feature verwenden werden.

Die Touch Bar ersetzt auch den herkömmlichen Ein/Aus-Schalter. Wenn der Rechner zuvor ausgeschaltet wurde, startet allein das Öffnen des Laptopdeckels den Boot-Vorgang. Mit einem Fingerabdruck-Sensor kann sich der Anwender an dem Rechner anmelden. Der Sensor ermöglicht auch, zwischen verschiedenen Benutzerkonten hin- und herzuwechseln, wenn das MacBook Pro beispielsweise in der Familie oder in der Firma von mehreren Personen genutzt wird. Im Test erwies sich das als ungeheuer praktisch.

Der Fingerabdruck wird mit dem «Secure Element» des neuen T1-Chips von Apple - Ă€hnlich wie beim iPhone - erkannt. Zusammen mit der standardmĂ€ĂŸig eingeschalteten FestplattenverschlĂŒsselung bietet Apple damit ein System an, das besonders gut gegen Spionageattacken von außen abgesichert ist. In den USA und einigen anderen LĂ€ndern kann man darĂŒber auch via Apple Pay im Web bezahlen. In Deutschland und Österreich ist der Bezahldienst aber noch nicht verfĂŒgbar.

Wenn noch kein Programm aktiv ist, erscheinen auf der Touch Bar die Optionen, die bislang auch auf den Funktionstasten lagen, also die Steuerung der Helligkeit von Bildschirm und Tastaturbeleuchtung, die LautstĂ€rke der Lautsprecher sowie die Start/Stopp/Pause-Zeichen fĂŒr die Wiedergabe von Videos und Musik. Auch die klassische Escape-Taste ist hier zu finden - allerdings nur als Icon auf der Leiste und nicht als fĂŒhlbare Taste, was Programmierer vielleicht bedauern werden, weil sie hĂ€uftig diese Taste ansteuern mĂŒssen.

Die neue Touch Bar fasziniert beim Praxistest so sehr, dass die anderen Merkmale der neuen MacBook-Pro-Generation ein wenig in den Hintergrund rĂŒcken. Das neue MacBook Pro ist im Vergleich zu den VorgĂ€ngermodellen deutlich kompakter geworden: Das 13-Zoll-Modell ist mit 14,9 Millimetern nun 17 Prozent dĂŒnner und 23 Prozent kleiner, weil der Rahmen rund um den Bildschirm fast vollstĂ€ndig verschwunden ist. Das 15-Zoll-Modell ist mit 15,5 Millimetern auch dĂŒnner als der VorgĂ€nger.

Deutlich grĂ¶ĂŸer fĂ€llt dagegen das Trackpad aus. Beim 15-Zoll-GerĂ€t ist es doppelt so groß wie beim VorgĂ€ngermodell, beim kleinen Bruder sind es immerhin noch 43 Prozent mehr FlĂ€che. Eine gut funktionierende Handballenerkennung sorgt dafĂŒr, dass eine aufliegende Hand bei dem Mausersatz keine ungewĂŒnschten Aktionen auslöst - wĂ€hrend eine Fingereingabe wie gewĂŒnscht prĂ€zise erkannt wird.

Auch die ohnehin hervorragende QualitÀt des Monitors wurde noch einmal gesteigert. Das Display strahlt bei 500 Nits um 67 Prozent heller als die VorgÀngermodelle. Ein Nit bezeichnet die Helligkeit einer Kerze.

Bei dem Hauptprozessor setzt Apple beim MacBook Pro wie Microsoft beim Surface nicht auf die ganz neuen Chips von Intel («Kaby Lake»), sondern auf die VorgĂ€ngergeneration der Intel-Core-Prozessoren («Skylake»). Das hat vor allem damit zu tun, dass Intel «Kaby Lake» derzeit nur mit zwei Rechenkernen ausliefert. FĂŒr die großen 15-Zoll-Modelle setzt Apple aber auf vier Kerne, die im Highend-Bereich auch benötigt werden. Außerdem fallen die Performancegewinne zwischen «Skylake» und «Kaby Lake» nicht so enorm aus.

Einen radikalen Neuanfang wagt Apple bei den Schnittstellen: Die bisherigen Modelle boten neben dem MagSafe-2-Port fĂŒr den Ladestrom, zwei USB-3-Buchsen, einen HDMI-Ausgang, einen SD-Karten-Schacht, zwei Thunderbolt-2-Schnittstellen sowie eine Klinkenstecker-Buchse fĂŒr den Kopfhörer. Davon hat nur die Kopfhörerbuchse ĂŒberlebt. Dazu kommen neu jetzt zwei Thunderbolt-3-Buchsen beim kleinen MacBook Pro (und vier beim 15-Zoll-Modell), die auch als USB-C-Port dienen. DarĂŒber wird der Rechner auch aufgeladen. Die Buchsen dienen aber auch zum Anschluss von externen Monitoren, Festplatten, RAID-Speicher-Systemen und vielem mehr.

Da diese modernen Schnittstellen noch wenig verbreitet sind, ist man auf Adapter angewiesen, damit man eine SD-Speicherkarte oder einen USB-Stick auslesen, einen HDMI- oder VGA-Monitor anschließen oder eine externe Festplatte andocken kann. Insbesondere der Wegfall des SD-Kartenslots ist zu bedauern, konnten Profifotografen damit bislang doch ohne ein zusĂ€tzliches KartenlesegerĂ€t die Bilder von ihren Speichermedien auf den Rechner holen. Nachdem die Änderung der Port-Formate bei etlichen Kunden auf Kritik gestoßen war, senkte Apple als Reaktion darauf die Preise der Adapter deutlich.

Ein MacBook Pro war auf dem Laptopmarkt noch nie ein BilligschnÀppchen. Mit dem schwachen Eurokurs sind die Preise hierzulande nochmals gestiegen. Das 13-Zoll-MacBook Pro mit Touch Bar (2,9 GHz Dual-Core i5 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Flash Speicher) ist ab 1999 Euro inkl. MwSt. zu haben. Das 15-Zoll-Modell mit Touch Bar (2,6 GHz Quad-Core i7 Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und 256GB Flash-Speicher) gibt es ab 2699 Euro.

Das Einsteigermodell mit 13-Zoll-Bildschirm, das statt einer Touch Bar ĂŒber die konventionellen Funktionstasten verfĂŒgt, ist preiswerter: Dieses 13-Zoll-MacBook Pro ohne Touch Bar (2,0 GHz Dual-Core i5 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Flash-Speicher) kostet ab 1699 Euro. Die meisten Kunden dĂŒrften aber auf die Modelle mit der neuartigen Bedienleiste schielen.

