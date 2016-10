Von Sommerzeit zu Einbruchszeit: Mit der Zeitumstellung beginnt die dunkle Jahreszeit - Polizei warnt vor Einbrechern

Dortmund - Lfd. Nr.: 1344

Die Tage werden kürzer, die Dunkelheit bricht bereits früh heran. Beste Voraussetzungen für Einbrecher, um ihr Unwesen zu treiben - und das ungestört im Schutz der Dämmerung. Zur Herbst- und Winterzeit appelliert die Polizei Dortmund wieder an die Bürgerinnen und Bürger in Dortmund: Vorsicht vor Einbrechern! Schützen Sie ihr Zuhause und seien Sie wachsam!

Zwar lassen die Zahlen einen kleinen Hoffnungsschimmer zu: Bis Ende September konnte die Polizei Dortmund in ihrem gesamten Zuständigkeitsbereich ein Minus von rund elf Prozent bei der Anzahl der Wohnungseinbrüche verzeichnen. Doch die Zahlen bewegen sich noch immer auf einem hohen Niveau, das Anlass gibt, den intensiven Kampf gegen Einbrecher fortzuführen. 2.512 Einbrüche waren es zwischen Januar und September in diesem Jahr im Zuständigkeitsbereich der Polizei Dortmund, 2.834 im selben Zeitraum des vergangenen Jahres.

"Wohnungseinbrüche verunsichern die Bürger zutiefst. Sie gehen nicht nur häufig mit einem materiellen Verlust einher, sondern sie bedeuten vor allem ein Eindringen in den intimsten Bereich der Menschen - in ihre Wohnung, in ihr Haus", sagt der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange. "Wir wollen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Dortmund und Lünen sicher fühlen in ihren eigenen vier Wänden. Und genau deshalb stellt der Wohnungseinbruch einen Schwerpunkt in der Arbeit meiner Behörde dar." Viel Personal und viele Arbeitsstunden hat die Dortmunder Polizei auch in diesem Jahr wieder investiert. So hat es bereits mehr als 20 Schwerpunkt- und Kontrolleinsätze gegen Wohnungseinbruch gegeben, neben dem nur auf Wohnungseinbruch spezialisierten Kriminalkommissariat beschäftigen sich mehrere Ermittlungskommissionen mit dem Delikt und die technischen Berater des Kommissariats für Vorbeugung haben bis Ende September mehrere Hundert Menschen zum Thema Einbruchschutz beraten. Mehr als 3.000 nahmen zudem an Vorträgen der Behörde zu dem Thema teil. Sicherlich auch ein Beitrag zu der Zahl, die weiterhin Hoffnung macht: Bis September blieben rund 47 Prozent der Einbrüche im Versuch stecken.

Ein Zeichen, dass viele Bürgerinnen und Bürger bereits aktiv waren und ihr Zuhause gegen die Eindringlinge geschützt haben. Bei allem Einsatz muss die Polizei auch genau darauf setzen: Dass Dortmunder und Lüner sie durch eigene Maßnahmen im Kampf gegen Einbrecher unterstützen. Jeder einzelne von ihnen kann helfen, indem er die Botschaften zum Thema Einbruch verinnerlicht:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik! Unsere Einbruchschutzexperten beraten Sie dazu gerne. Vereinbaren Sie einfach einen kostenlosen Termin unter der Tel. 0231/132-7950.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Schließen Sie auch die Wohnungs-/Haustür so oft wie es geht ab!

- Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder gegebenenfalls "Haushüter" bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen. Geben Sie möglichen Einbrechern zudem durch Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Postings in sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

- Und: Seien Sie ein aufmerksamer Nachbar. Sie machen verdächtige Beobachtungen in Ihrem Umfeld? Melden Sie diese sofort der Polizei über den Notruf 110! Scheuen Sie sich nicht. Ihr Hinweis könnte dazu führen, dass Einbrechern direkt das Handwerk gelegt wird!

Wie jedes Jahr informiert die Polizei Dortmund im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer" wieder geballt zum Thema Einbruchschutz. Die einzelnen Aktionen finden Sie in unserer Pressemitteilung Nr. 1342.

Begleitet wird die "Riegel vor!"-Woche in diesem Jahr zudem auch durch Aktionen in den Sozialen Netzwerken. Nicht nur winken den Usern auf unserer Facebook-Seite bei einem Quiz am Donnerstag (27. Oktober) Gewinne zum Thema Einbruchschutz, sondern sie können die Experten der Polizei auf Twitter auch live bei ihrer Arbeit verfolgen. Am Montag (24. Oktober) begleiten wir eines der Teams, die nach einem Einbruch alle verwertbaren Spuren sichern. Ein spannender Einblick in die Arbeit, die die Polizei täglich leistet, um Einbrechern auf die Spur zu kommen. Und hoffentlich ein weiterer Denkanstoß für die Netzgemeinde, sich mit dem Thema Einbruch auseinanderzusetzen. Damit den Straftätern der Riegel vorgeschoben wird!

Hinweis für Medienvertreter:

Parallel zu unserer Live-Begleitung zum Thema Spurensicherung bieten wir natürlich auch Ihnen an, dazu zu berichten. Der Leiter des zuständigen Kriminalkommissariats steht Ihnen deshalb für Interviews in dieser Woche zur Verfügung. Gerne stellen wir einen Kontakt her.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter den bekannten Erreichbarkeiten der Pressestelle.

