"VENLO - Der Gendiagnostik- und Biotech-Konzern Qiagen wird sein neues Lesegerät GeneReader nun doch wieder in den ..."

Dazu meldet dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: NEW YORK - Der Deutschen Bank könnte einem Bericht zufolge neuer Ärger in den USA drohen - dieses Mal von der US-Börsenaufsicht SEC . 'WSJ': SEC prüft Handel mit Aktien-Hinterlegungsscheinen - Deutsche Bank dabei. Das größte deutsche Geldhaus steht neben der Bank of New York Mellon, der Citigroup und JPMorgan unter Verdacht, im Handel mit sogenannten Aktien-Hinterlegungsscheinen (ADRs) Regeln verletzt zu haben. Möglicherweise seien in dem in der Öffentlichkeit nicht so bekannten, aber doch großen Markt Kontrollen umgangen worden, um so Steuervergehen zu erleichtern oder Vorteile durch Insider-Informationen zu erlangen, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. weiterlesen ...

Artikel von wallstreet-online.de: Der Goldpreis ist für viele Marktteilnehmer mehr als nur ein Kursverlauf, sicherer Hafen, Indikator über die Wirtschaft oder einfach ein attraktiver Trading-Markt . Trade des Tages: Gold - und es glänzt doch!. Gerade in den letzten Wochen zeigte sich der Markt spannend, wenngleich oft auch ohne schöne Einstiegsmöglichkeiten. Das hat sich nun geändert und so bietet sich ein neuer Trade an.



Lesen weiterlesen ...

Meldung von presseportal.de: Hilden, Deutschland, und Germantown, Maryland (USA) - Zusammenarbeit mit Hamilton Robotics dient der Entwicklung automatisierter Workflows zur Erstellung genetischer Fingerabdrücke QIAGEN N V . QIAGEN bringt Hochdurchsatz-Lösungen für Datenbanken im Bereich Humanidentifizierung auf den Markt. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung neuer automatisierter Hochdurchsatz-Lösungen bekannt, weiterlesen ...

fool.de schreibt: Worauf man beim Quartalsbericht von Starbucks achten sollte weiterlesen ...





























heute.de weiter: Chinas Probleme sind auch Sorgen anderer weiterlesen ...

Dazu auto.de: Scania bringt neue Lkw-Generation auf den Markt weiterlesen ...

Dazu meldet politikexpress.de: Mitteldeutsche Zeitung: Landwirtschaft



Umweltministerin sieht in Sachsen-Anhalt einen unerschlossenen Markt für Bioprodukte weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von augsburger-allgemeine.de: Auto: US-Automarkt legt wieder zu: VW und BMW schwächeln weiterlesen ...

Dazu schreibt schwarzwaelder-bote.de: USA: US-Automarkt legt wieder zu: VW und BMW schwächeln weiterlesen ...