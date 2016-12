"UPS Gründer James E Casey in die Logistics Hall of Fame aufgenommen "

(FOTO)

Neuss/Berlin -

Frank Sportolari, Generalbevollmächtigter von UPS Deutschland,

nimmt im Bundesverkehrsministerium Ehrung entgegen

Der US-amerikanische Unternehmer James E. Casey (1888-1983) zog

gestern offiziell als Erfinder der Paketdienste in die Deutsche

Ruhmeshalle "Logistics Hall of Fame" ein. Mit einem Startkapital von

100 Dollar gründete er 1907 in Seattle die "American Messenger

Company", aus dem dann "United Parcel Service" - kurz UPS - wurde.

Bei einem Galadinner im Bundesverkehrsministerium nahm Frank

Sportolari, Generalbevollmächtigter von UPS Deutschland, die

Ehrenurkunde für UPS entgegen.

"Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für UPS. Die Weitsicht und

Ausdauer von Jim Casey machte den United Parcel Service von heute

erst möglich: Das Unternehmen, das zwei Prozent des weltweiten

Bruttoinlandsprodukts bewegt, das 3D-Druck, Drohnen und alternativ

betriebene Fahrzeuge benutzt. Jim hat die Geschichte der Paketdienste

geprägt und wir führen sein Erbe so fort, wie er es getan hätte - mit

dem Kunden im Fokus in einem inzwischen weltweit integrierten

Netzwerk", so Frank Sportolari.

Eine internationale Expertenjury wählte Jim Casey neben zwölf

weiteren neuen Mitgliedern der Logistics Hall of Fame. Ausgezeichnet

wurden "Historic Milestones of Logistics" von 1490 bis ins Jahr 2000.

Die Initiative wird unterstützt vom Bundesverkehrsministerium sowie

von zahlreichen Branchenverbänden, Medien und Unternehmen.

Übergeben wurden die Urkunden von den Schlüsselpersonen der

deutschen Logistikbranche, darunter die Parlamentarische

Staatssekretärin Dorothee Bär MdB, der Vorstandsvorsitzende der Otto

Group, Hans-Otto Schrader, Prof. Dr. Katja Windt, Präsidentin der

Jacobs Universität, die Hall of Fame-Mitglieder Detthold Aden und

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Horst Wildemann, der

SVG-Bundesvorsitzende Werner Gockeln sowie Dr. Jochen Köckler,

Vorstand der Deutschen Messe AG. Sie würdigten die Leistungen der

Logistikpioniere und nahmen die Gäste mit auf eine Zeitreise durch

die Sternstunden der Logistikgeschichte.

Mehr Informationen und Bilder zu den "Historic Milestones of

Logistics" und ihren Gründern sind in der Logistics Hall of Fame

unter www.logisticshalloffame.net zu finden.

Über UPS

UPS (NYSE: UPS) ist ein weltweit führendes Logistikunternehmen mit

einem breiten Angebot an Lösungen für den Paket- und Frachttransport,

die Förderung des internationalen Handels und den Einsatz modernster

Technologie zur effizienteren Gestaltung von Geschäftsabläufen. Der

Hauptsitz des Unternehmens ist Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. UPS

bedient weltweit mehr als 220 Länder und Gebiete. Im Internet finden

Sie UPS unter www.ups.com, außerdem den Unternehmensblog unter

blog.ups.com. Aktuelle UPS Nachrichten gibt es unter

pressroom.ups.com/RSS oder folgen Sie @UPS_DE

OTS: UPS United Parcel Service

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81247

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81247.rss2

Pressekontakt:

Karin Lengenfelder

Havas PR Düsseldorf

0049 211 9149 713

Karin.lengenfelder@havaspr.com

Holger Ostwald

UPS Deutschland

0049 2131 9472 625

holgerostwald@ups.com

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/81247/3500110 -





