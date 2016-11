"TV-Moderator Jan Hofer geht es offenbar wieder besser "

Nachdem der 66-Jährige am Donnerstagabend seine Moderation in den ARD-"Tagesthemen" abbrechen musste, hat er sich am Freitagvormittag per Twitter für die ihm zugekommenen Genesungswünsche bedankt. "Alles gut. Mich hatte nur ein Magen-Darm-Virus erwischt", schrieb Hofer. In der Sendung am Donnerstag hatte das Tagesthemen-Urgestein noch seinen ersten Nachrichten-Block moderiert, musste dann aber spontan an seine Kollegin Caren Miosga abgeben. Die erklärte, dass es Hofer "nicht gut" gehe. Nun will der Moderator am Freitag um 13:00 Uhr schon wieder vor der Kamera stehen.

