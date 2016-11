"TOULOUSE - Durch den Konzernumbau bei Airbus sollen nach Angaben französischer Gewerkschafter Hunderte Stellen ..."

-Konkurrenten beweglicher machen, Doppelstrukturen abbauen und Kosten senken. Der Airbus-Konzern beschäftigt weltweit rund 137 000 Mitarbeiter.

Die französische Wirtschaftszeitung "Les Echos" nannte unter Berufung auf die Gewerkschaft CFTC ebenfalls die Zahl von 780 Stellen, die wegfallen sollten. Vor allem die Entwicklung, die Kommunikation und die IT seien betroffen. Auch in der internationalen Strategie- und der Rechtsabteilung solle gestrichen werden.

Der Gewerkschafter Michel Molesin von der CGT nannte es beunruhigend, dass es offenbar vor allem um Einsparungen gehe. Er verwies als Beispiel auf beabsichtigte Stellenstreichungen in der Forschung und Entwicklung: Dies werfe Fragen zur Strategie auf, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit verkünde das Management Schritt für Schritt seine Vorstellungen für jeden einzelnen Bereich. Am 29. November solle ein Gesamtüberblick vorgestellt werden - dann werde es wohl auch mehr Klarheit zu den Folgen für die Mitarbeiter geben, bevor dann die eigentlichen Verhandlungen beginnen könnten.

Für Airbus ist die Fusion der nächste Schritt bei der Integration des früheren deutsch-französischen Gemeinschaftsunternehmens. Die Konzernzentrale war bereits vor drei Jahren nach Toulouse verlagert worden, wo auch die Flugzeugsparte sitzt.

Nach dem Triebwerks-Desaster beim Militärtransporter A400M und Produktionsproblemen beim neuen Langstreckenjet A350 steht das Unternehmen unter Druck. Hinzu kommt die schleppende Nachfrage beim Großraum-Jet A380. Zugleich kann der Konzern aber prall gefüllte Auftragsbücher für kleinere Passagierjets vorweisen.

Gerade erhielt der Flugzeugbauer auch grünes Licht für einen Milliardendeal mit dem Iran. Die US-Exportkontrollbehörde erteilte nach Angaben eines Airbus-Sprechers die letzte noch ausstehende Genehmigung für den Verkauf von 118 Passagierflugzeugen. Das Geschäft war Anfang des Jahres grundsätzlich vereinbart worden, nun können die Verhandlungen mit Iran Air zum Abschluss gebracht werden.





Weitere Nachricht von dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de weiter: New York - Boeing -Aktienanalyse des Analysten Howard Rubel von Jefferies & Co:



Howard Rubel, Analyst von Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Boeing Co . Boeing-Aktie: Großauftrag von Regierung erhalten! - Aktienanalyse. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA). weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt: New York - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Howard Rubel von Jefferies & Co:



Howard Rubel, Analyst von Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Boeing Co . Boeing-Aktie: Flugzeug-Deal mit dem Iran! - Aktienanalyse. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA). weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Klassische Limousinen sind beim Autobauer Daimler in den USA derzeit eher Ladenhüter . Daimlers US-Kunden verschmähen weiter Limousinen und kaufen SUV. Der weiter schrumpfende Absatz von C-Klasse & Co. verhinderte im April ein Verkaufsplus in der Pkw-Sparte der Stuttgarter. Insgesamt sank die Zahl der Verkäufe im Jahresvergleich aber nur noch leicht um 0,4 Prozent auf 32 291 verkaufte Wagen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Mit einem Verkaufsplus bei der neuen E-Klasse stemmte sich Daimler gegen den Abwärtstrend beim Limousinen-Absatz. weiterlesen ...

rumas.de schreibt: Unternehmensberichtssaison läuft auf vollen Touren - Nokia-Umsatzzahlen übertreffen Erwartungen weiterlesen ...





























Dazu berichtet www.br.de: Die Gefahr aus dem Netz: Der digitale Krieg weiterlesen ...

rumas.de meldet: Boeing-Aktie: Aktienkurs kann abheben! - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt augsburger-allgemeine.de weiter: Flugzeugbau: Boeing schlägt Airbus bei Flugzeugauslieferungen weiterlesen ...

fool.de berichtet: Hat Boeing sich an die Chinesen verkauft? weiterlesen ...

Mehr dazu von aktien-global.de: Klöckner: Triste Gegenwart als Kaufchance weiterlesen ...