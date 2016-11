"TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Wieder gestiegene Chancen auf einen Sieg Hillary Clintons bei der ..."

SoftBank

gewann 1,61 Prozent auf 17 177,21 Punkte. Unter den Einzelwerten standen dievonmit einem Plus von gut 2 Prozent im Anlegerfokus. Der Medien- und Telekomkonzern hat für das zweite Geschäftsquartal unerwartet gute Zahlen veröffentlicht.

Die chinesischen Börsen zeigten sich weitaus weniger euphorisch im Hinblick auf die neuesten Clinton-Nachrichten und verzeichneten überwiegend moderate Gewinne. Der CSI-300-Index, der die Entwicklung der 300 größten Aktienwerte der chinesischen Festlandbörsen abbildet, legte um 0,07 Prozent auf 3356,59 Punkte zu. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es um 0,70 Prozent auf 22 801,40 Punkte aufwärts.

Der Sensex-Index im indischen Mumbai rückte zuletzt um 0,93 Prozent auf 27 529,08 Punkte vor. Der australische Leitindex ASX 200 kletterte um 1,35 Prozent auf 5250,80 Punkte nach oben.





dpa.de weiter: NEU DELHI - Auf einem Doppelgipfel haben am Sonntag erstmals die Staatsoberhäupter der Brics-Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika die Staatschefs der Bimstec-Gruppe getroffen . Indien will Bimstec-Gruppe stärken - Doppelgipfel in Goa. Indiens Premierminister Narendra Modi eröffnete die Zusammenkunft am Sonntagabend (Ortszeit) am Rande des diesjährigen Brics-Gipfeltreffens im indischen Bundesstaat Goa. "Gemeinsam vertreten Brics und Bimstec zwei Drittel der Menschheit", sagte Modi. "Das bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine Partnerschaft bei Wirtschaft und Entwicklung zu formen." weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag von gestiegenen Ölpreisen und guten Konjunktursignalen aus Übersee profitiert . Aktien Asien: Ölpreise treiben Kurse an - Samsung auf Rekordhoch. Am Ölmarkt wirkte es sich positiv aus, dass die Lager in den USA in der vergangenen Woche leerer geworden sind. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI hatte sich daraufhin wieder deutlich der Marke von 50 Dollar angenähert. Außerdem hatte sich in der weltgrößten Volkswirtschaft die Stimmung im Dienstleistungssektor im September überraschend deutlich aufgehellt, was am Markt gemeinsam mit den zuletzt ermunternden Daten aus Japan und China als positives Signal für die Weltwirtschaft gesehen wurde. weiterlesen ...

